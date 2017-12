Los deberes pendientes de Zidane para 2018

Obligado a una remontada liguera que se antoja harto complicada, tendrá que encomendarse a la Champions, la misma boya que le salvó en campañas tan aciagas en el campeonato doméstico como la 97-98, en la que finalizó cuarto en Liga, a 11 puntos del Barça, para levantar cinco días después de la finalización de ese torneo la ansiada 'séptima' gracias al gol de Mijatovic ante la Juventus.

Las opciones europeas de los blancos pasarán inexorablemente por la capacidad de Zidane para capear el temporal. El francés, cuya gestión del grupo resultó clave para firmar un repóker histórico, tendrá que hacer muchos deberes estas navidades. El reto mayúsculo será evitar que sus pupilos bajen los brazos en la Liga pese a que el título se antoja una quimera. Mantener la tensión competitiva los fines de semana será capital para afrontar en condiciones la complicada eliminatoria de octavos frente al PSG.

El recientemente proclamado mejor entrenador de 2017 tendrá también que recuperar la mejor versión de futbolistas clave, cuyas bajas prestaciones en los primeros meses de competición han lastrado la marcha del Real Madrid. Parece haberlo logrado con Modric y Cristiano Ronaldo, pero Kroos y Marcelo mantienen sus altibajos, en tanto que Benzema sigue siendo una sombra de lo que se demanda a un delantero centro que vista la elástica del doce veces campeón de Europa. Tendrá que incorporar además a la dinámica a Vallejo, Theo, Marcos Llorente, Ceballos y Borja Mayoral, refuerzos veraniegos que no están gozando de los minutos ni la incidencia que sí tuvieron los integrantes de la denominada 'unidad B' el pasado curso. «Esto no está terminado, aunque lo piense la gente», aseguró Zizou tras finalizar el clásico del pasado sábado. De sus dotes para reconducir el ánimo de sus futbolistas dependerá en buena medida que los cinco meses que restan no se conviertan en un auténtico vía crucis.