Cristiano Ronaldo descarga la responsabilidad en sus asesores Dos centenares de periodistas esperan ayer a las puertas del juzgado de Pozuelo de Alarcón la salida de Cristiano Ronaldo. :: PACO CAMPOS. EFE «Jamás he ocultado nada ni he tenido intención de evadir impuestos», asegura ante la juez el jugador luso, acusado de defraudar 14,7 millones AMADOR GÓMEZ MADRID. Martes, 1 agosto 2017, 00:47

«La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos», aseguró ayer Cristiano Ronaldo a través de un comunicado emitido después de prestar declaración durante una hora y media ante la juez, como investigado por presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros. «Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas», añadió el jugador portugués del Real Madrid. Así defendió Cristiano su inocencia en los tribunales y descargó toda la responsabilidad en sus asesores fiscales.

«Yo confiaba en mis asesores», insistió el reconocido mejor futbolista del mundo del pasado año, que está representado por su compatriota Jorge Mendes -quien ya tuvo que declarar como investigado, la antigua figura de imputado, en el mismo juzgado, por el presunto fraude de Falcao- y es aconsejado fiscalmente por el despacho del abogado Julio Senn. De su defensa penal se encarga sin embargo el bufete Baker&McKenzie. «Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí», llegó a decir el delantero portugués durante su comparecencia ante la juez Mónica Gómez Ferrer.

Acusado de cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014, Cristiano recordó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón que nunca ha tenido problemas tributarios en los países donde ha residido (Portugal e Inglaterra antes de fichar por el Real Madrid en 2009) y aseguró que, «en contra del argumento esgrimido por la Fiscalía (Provincial de Madrid) en su denuncia, la cesión de sus derechos de imagen a una empresa de su propiedad no se realizó al llegar a España en 2010, sino que se llevó a cabo en 2004, a instancias de los abogados ingleses», según informó su agencia de representación, Gestifute, liderada por Jorge Mendes.

«Cuando fiché por el Real Madrid, no creé una estructura especial para gestionar mis derechos de imagen, sino que mantuve la que los gestionaba cuando estaba en Inglaterra... Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España. La estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y ratificaron que era legal y legítima», aseguró el delantero portugués, a quien se le imputa un supuesto fraude a Hacienda castigado con una pena de entre dos y siete años de cárcel.

Evita el paseíllo

«Desde 2015 Cristiano Ronaldo ha cedido sus derechos de imagen a un tercero independiente pagando sus impuestos por ello. Actualmente cotiza en España por sus impuestos, siendo uno de los contribuyentes individuales que más paga en todo el país», se añade en el comunicado de Gestifute. Aunque Cristiano Ronaldo no salió contento del juzgado, según desvelaron fuentes judiciales, su agencia de representación aseguró que «se mostró tranquilo y satisfecho por haber podido colaborar con la Justicia».

«Es el momento de dejar trabajar a la Justicia. Yo creo en la Justicia y espero que, también en este caso, haya una decisión justa», concluyó Cristiano Ronaldo, quien, como consecuencia de su imputación amenazó este verano con abandonar el Real Madrid por sentirse perseguido en España y considerar que el club blanco no le había defendido como merecía. Para evitar el desagradable paseíllo a las puertas de los tribunales y a pesar de lo que se preveía, Cristiano Ronaldo no compareció ante los medios de comunicación tras prestar testimonio ante la juez, a pesar de que se había anunciado que iba a leer un comunicado al término de su declaración.