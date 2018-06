La Copa recuperará en 2019 el partido único hasta cuartos de final El sistema se aplicará dentro de dos temporadas, ya que la próxima es inviable porque están vendidos los derechos televisivos JOSÉ MANUEL ANDRÉS Sábado, 2 junio 2018, 00:01

madrid. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, llegó a un entendimiento con su homólogo en LaLiga, Javier Tebas, para recuperar el añorado formato de partido único en la Copa del Rey, en este caso hasta los cuartos de final de la competición. En cualquier caso, el nuevo sistema se implementará en la temporada 2019-2020, ya que los derechos televisivos para el próximo curso están ya vendidos, lo que impide un cambio a estas alturas.

«En la Copa, la posibilidad de que sea a partido único hasta cuartos está más cerca de lo que yo podía pensar, pero es imposible la próxima temporada porque los derechos de televisión los comercializa LaLiga y ya están vendidos, aunque parece que de cara a la temporada 2019-2020 podría ser una realidad», comentó Rubiales tras la reunión.

El recién elegido mandatario de la Federación recordó además que el calendario «debe ofrecerse al presidente de la RFEF» y consideró que en la elaboración del mismo «tiene que participar la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)», sindicato que él mismo presidió hasta el pasado mes de noviembre.

«En el caso de la Supercopa, el calendario que quiere LaLiga es distinto al nuestro, pero creo que hay voluntad de hablar. A nosotros nos preocupan los horarios, no pueden ser ni para futbolistas ni aficionados que se jueguen en determinadas horas. LaLiga tiene la explotación de los horarios, pero el año que viene vuelven a la Federación», aclaró Rubiales.

Relación con Tebas

«Estamos felices de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, haya estado hoy aquí en la Real Federación Española de Fútbol. Mi voluntad es la de tener contacto con todos los agentes implicados en el fútbol y LaLiga es uno muy importante», señaló el presidente de la Federación respecto al encuentro entre ambos mandatarios, cuyas instituciones han estado enfrentadas en los últimos años.

«El clima ha sido cordial. Confrontamos, pero es bueno que hablemos. Yo creo que Javier Tebas se puede ir satisfecho porque le he escuchado y yo me voy satisfecho porque he sentido que me escuchaba. Hay un problema de filosofía, nosotros vemos el fútbol como una industria, sí, pero que debe revertir al fútbol femenino y al modesto. Hemos pactado que constituiremos grupos de trabajo para llegar a acuerdos», añadió Rubiales.

«Tebas ve un negocio, nosotros eso lo tenemos en cuenta, pero también vemos otras cosas. Los horarios, por ejemplo, son un tema complejo. No puede ser que haya partidos en meses de mucho calor sobre los jugadores o los aficionados. O en la Copa del Rey, donde se están priorizando los derechos televisivos sobre los altibajos en el torneo que le añadan emoción», concluyó.