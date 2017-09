El Marbella, a dos pasos de enfrentarse a equipos de Primera en la Copa Juega contra la Segoviana en la segunda ronda y, en el caso de victoria, sólo estaría a un partido de poder medirse a un rival de la Champions JULIO RODRÍGUEZ Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:21

Málaga. Tan cerca, tan lejos: a dos partidos de la lotería. El Marbella está a sólo dos encuentros de entrar en el sorteo de Copa del Rey donde se rifan equipos de Champions y Europa League. El primer escollo hacia ese sueño es la Gimnástica Segoviana en la segunda ronda de la Copa del Rey esta tarde a partir de las 20.00 horas en el Municipal. Después quedará una última eliminatoria a partido único para plantarse en cuarta ronda del torneo del 'K.O.'. Sin duda esta oportunidad es la que lleva buscando desde que tomó las riendas del club el propietario Alexander Grinberg. El técnico blanquillo, Fernando Estévez, conoce la trascendencia del choque y el encuentro doméstico del domingo contra el San Fernando ni pasa por la cabeza.

Sólo dos futbolistas de la actual plantilla vivieron el último compromiso copero en el Municipal, los marbellíes Marcos Ruiz y Añón. Fue hace tres años años, el 3 de septiembre de 2014. El Marbella accedió a la competición tras lograr el título de campeón del grupo IX de Tercera y se enfrentó en la primera eliminatoria a partido único contra el Linense. Un gol en el minuto 91 de Olmo frustró el sueño marbellí. El presidente se quedó con las ganas de experimentar la famosa eliminatoria que los blanquillos jugaron en 2009 contra el Atlético de Madrid.

La Gimnástica Segoviana es aquel equipo que apeó al Malagueño de la primera oportunidad de ascender a Segunda División B. Curtido, consiguió voltear el 1-0 encajado en los campos de la Federación con un contundente 4-0. La diferencia es que en esta ocasión no jugarán en su feudo porque todo se decidirá hoy en el Municipal. Para los modestos el esfuerzo de jugar entre semana se paga. No solo hizo mella en el rendimiento físico del Marbella que perdió 3-0 contra el Extremadura, la Segoviana también hincó la rodilla ante el Rápido de Bouzas 2-1 tras vencer anteriormente en el torneo copero al Pontevedra. De hecho es su único triunfo, porque no ha conseguido imponerse en ninguno de los tres partidos.