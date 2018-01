Interesante duelo en el Wanda y cita en Mestalla con el Valencia como favorito AGENCIAS MADRID. Miércoles, 17 enero 2018, 00:35

El Atlético de Madrid tiene a las 19.00 horas sobre el papel el compromiso más difícil de esta ronda ante el Sevilla, aunque este atraviesa por una crisis liguera que le costó el puesto a Eduardo Berizzo y de la que no parece encontrar la salida. La llegada de Vincenzo Montella aún no ha dado sus frutos. Ni siquiera el hecho de superar en los octavos al Cádiz fue un alivio. Al contrario, el Pizjuán pitó a su equipo a la vista de otro partido triste que sacó adelante con ciertos apuros. Además, aún escuece la goleada encajada en el derbi ante el Betis. En la Liga ya se impuso el equipo rojiblanco, en el que no estará Oblak, por 2-0 en el Wanda Metropolitano.

Los cuartos de final se completan a la misma hora con el duelo entre el renacido Valencia y el Alavés, actual subcampeón copero, cuyo rumbo ha cambiado desde la llegada al banquillo de Abelardo. El equipo de Marcelino García Toral, tercero en la Liga y que no tiene este año la 'distracción' de jugar en Europa, tiene depositadas muchas ilusiones en esta Copa, cuya final no disputa (y gana) desde hace diez años.