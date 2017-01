Zidane tiene la fórmula del éxito

El Sevilla arranca 2017 en una posición que pocos recuerdan. Clasificado para los octavos de final de la Champions League tras 7 años, es tercero en la Liga española a sólo cuatro puntos de un Real Madrid con el que se mide en Copa del Rey... y también de manera inminente en Liga. «Serán tres partidos (en doce días) de mucho desgaste mental y físico», cree Jorge Sampaoli sobre un enero que marcará el verdadero nivel competitivo del cuadro andaluz. «Es muy difícil que Barça y Madrid bajen a la vez y es complicado para el Sevilla sostenerse en tres competiciones con las plantilla que tenemos, es un riesgo», explica el preparador argentino.

La primera de esas tres citas es en el Bernabéu, en el día que se cumple un año de felicidad con la llegada de Zinedine Zidane, a dos partidos de igualar el récord de Luis Enrique de 39 invicto pero que parece pensar más en la Liga, ya que pese a contar con las bajas de Sergio Ramos, Pepe o Gareth Bale optó por reservar a Cristiano Ronaldo.

Quizá tiene presente que la última vez que conquistó el Mundial de Clubes, hace dos temporadas cuando era ayudante de Carlo Ancelotti, el equipo sufrió un desplome físico que dejó sin fuerzas para sumar más títulos y los dos logrados en la primera mitad de la campaña no fueron suficientes para evitar el cambio de técnico. Quizá por ello opta por las rotaciones. Varane, Nacho, Danilo, Casilla o James tendrán opción de demostrar su valía.

Trondheim en el recuerdo

En verano, el Sevilla rozó el primer título del año el pasado 9 de agosto en la Supercopa de Europa en Trondheim (Noruega) pero se le escapó por unos minutos. Primero Ramos, en la prolongación, llevó el encuentro a la prórroga resuelta con un tanto final de Dani Carvajal (3-2). «No es comparable, aquel un partido definitorio. Las cosas se han ido modificando en los dos lados, lo que hace que el partido sea muy atractivo» en el que su equipo logre «dejar las opciones abiertas para la vuelta. Estamos esperanzados en tener opciones de jugar de igual a igual contra alguien tan importante como el Real Madrid, pero tendremos que estar muy bien para tener posibilidades», dice el argentino.

El ‘profesor’ cree que «jugar al ida y vuelta contra un equipo que maneja tan bien la contra no es lo correcto», por lo que desea «estar más tiempo en el campo rival» para aprovechar el punto «positivo de que no esté un jugador tan determinante y decisivo como Sergio Ramos. Habrá que tener el control del juego y a partir de ahí cristalizar las ocasiones en los últimos metros».

16 goles en 3 partidos

El Sevilla, que cerró el año con goleadas ante Celta (0-3), Málaga (4-1) y Formentera (9 - 1), sigue su proceso de crecimiento de la mano de Sampaoli. Además respira tranquilo al saber que no estará Cristiano, ya que es el equipo que más goles ha encajado del portugués. Eso no varía su idea ambiciosa pero realista, ya que los precedentes coperos son favorables a los madridistas (vencedores en diez de los trece emparejamientos) y el sábado viaja a Anoeta para medirse al quinto, la Real Sociedad, al que podría dejar atrás en la lucha por el ansiado puesto de Champions League. «El segundo semestre va a ser más complicado que el primero», avisa el que fuera seleccionador chileno.

Sampaoli, que recupera a Mariano, Escudero y Pareja, anunció la presencia bajo palos de Sergio Rico, confirmando la importancia que otorga el Sevilla a esta competición. «En el futuro habrá que ver si la carga de partidos es muy alta, pero de momento va a jugar él», aclaró el técnico. Por último, alabó a Zinedine Zidane, de quien dijo que «como futbolista, fue extraordinario» y «como entrenador está empezando una carrera y lo está haciendo muy bien. Eso sí, para llegar al nivel del jugador tendrá que hacerlo muy bien porque llegó a algo muy alto».

El Real Madrid mostró una imagen sensacional y arrolló a un Sevilla desconocido, miedoso y fallón. Sin sus principales estrellas cambió de esquema, ya que los tres puntas son algo poco funcional cuando cambias los nombres del tridente. Presión alta terrorífica, toque rápido y preciso, orden con la pelota, incorporación de los laterales... Es cierto que concedió atrás, pero Kiko Casilla tiró de repertorio. Quizá fue una de las mejores versiones de este equipo de Zinedine Zidane que sigue de dulce, prolongando una racha que lo mantiene en las alturas. El francés comenta a sus más cercanos que el éxito de la racha se debe al rendimiento de los suplentes, siempre enchufados, más que el de las estrellas. Ante el Sevilla se confirmó esa teoría.

El último partido de 2016 en el Bernabéu tampoco tuvo a ningún miembro de la 'BBC' en el césped. Entonces, el 10 de diciembre ante el Deportivo, Zizou pensó que no le haría falta poner todo su arsenal en el césped. Con 200 millones de euros menos en el campo el cuadro blanco estuvo muy plano y venció por coraje en la prolongación gracias a un cabezazo postrero de Sergio Ramos. El sevillano, acostumbrado a ser el héroe cuando los duelos llegan a sus últimos compases, tampoco estaba disponible para medirse al Sevilla y tuvo que ver a sus dos equipos en un palco.

Aquel encuentro era una prueba para los blancos antes de viajar a conquistar el Mundial de Clubes y aunque no salió contento con el rendimiento el técnico galo optó de nuevo por confiar en la segunda unidad. Los estiletes con Morata fueron Asensio y James, aunque sumaban por dentro al centro del campo, logrando un dominio total de la pelota. Isco, hasta ahora más efectista que efectivo, comenzó el primer encuentro del año abrigado y sentado junto a Benzema. Salió del banquillo la última media hora, para deleite de los preciosistas.

Un Sevilla ahogado

Antes el Madrid completó su mejor actuación colectiva. Presionaba la salida sevillista del balón, sobre todo cuando le llegaba a Rico. El portero, que ha fijado su puesto pese a la competencia de Sirigu, está obligado a ser uno más con el balón pero a veces sufre. No fue él quien falló en el 1-0. Rami le dio una pelota comprometida a N’Zonzi, al que Casemiro agobió y le provocó la pérdida de un balón que James encontró suelto en la media luna para, tras dos pequeños toques, colocarlo con su pie izquierdo y mucha rosca junto a base del palo.

El gol agitó más el duelo, que pasó a ser de ida y vuelta, justo lo que no deseaba Sampaoli porque sabía que tenía todas las de perder. Marcelo, quizá el lateral más desequilibrante del mundo y que es capaz de hacer controles como el mejor '9', generó un córner con un zurdazo que repelió Rico. Lo sacó Kroos a la cabeza de Varane, que aprovechó que Iborra y Rami saltaron antes de tiempo para mandarla a la red antes de abrazarse a Zidane.

Casilla, firme

Eran esos minutos que el Bernabéu aplasta a cualquiera y el Sevilla se movía demasiado despacio, al ritmo de un Ganso que parecía no coger el aire al partido. Y eso que dejó sólo a Correa ante Casilla con un sólo toque pero el argentino, ni después Iborra, supieron aprovechar la mejor opción visitante antes del descanso. Vitolo dispuso de otra antes del entreacto, pero Kiko demostró su categoría. Al Sevilla sus aficionados le pedían testiculina, pero el asunto no se limitaba a las ganas. Morata puso todas las suyas para marcar, pero ni siquiera cuando dejó dos rivales sentados acertó a encontrar portería. El 3-0 llegó desde los once metros, en un penalti que el árbitro optó por señalar cuando ya nadie lo esperaba.

Quizá lo peor de la noche fue Mateu, alejado de cualquier criterio arbitral mínimamente comprensible. Los dos equipos estuvieron desorientados con él y se confirma que no ha encajado bien los elogios pretéritos, más alejados que nunca de la realidad. Más allá de errores o aciertos en las jugadas de los goles, logra enfadar a todos en cada partido buscando un protagonismo mayor del que le corresponde. Ya no se sabe si tiene un reglamento propio o funciona a impulsos. Su criterio es todo un misterio. Y alguien debería decirle que así no puede seguir. Por la salud mental de todos.

Protagonismo para los artistas

Sampaoli charlaba con Lillo, optó por meter a Sarabia en busca de unos goles que le concediesen opciones dentro de una semana. Más abierto aún dispuso de oportunidades, mientras concedía otras a su rival. Correa malgastó otra presencia ante Casilla, similares a las erradas por Morata y Marcelo. Se pisaron las áreas con frecuencia pero el marcador no se movió.

Eso sí, el duelo nos dejó acciones para el recuerdo. Modric, además de su criterio con la bola, rozó el mejor de su vida. Abrió a la derecha, Carvajal apareció y le puso una pelota tocada con la altura y fuerza suficiente para que el croata escuchase la música de Bill Conti en 'Evasión o Victoria' y sintiese el impulso de rematar de modo acrobático. Modric, a diferencia de Pelé en el film, la bola se le marchó por muy poco junto al poste por el que James había abierto el melón y luego anotó también desde los once metros. Y es que este Real Madrid deja ratos de fantasía, incluso sin que juegue nadie de la 'BBC'. Venderán menos camisetas, pero entretienen igual.