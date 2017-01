Voro: «El club me ha dado total confianza, esta vez sin plazos»

Voro, el habitual técnico interino del Valencia cuando se produce una destitución o dimisión, aseguró este lunes que el club le ha dado "total confianza, sin plazos", para que pueda continuar en el banquillo hasta el final de temporada y él dice verse preparado para sacar del pozo al equipo, con la ayuda "de los jugadores y, sobre todo, la afición".

"Cuando el club me llamó el viernes me dijo que el técnico (Cesare Prandelli) había dimitido y que yo iba a ser el entrenador y me ofreció toda la confianza. A diferencia de otras ocasiones (ya cuatro anteriormente), en las que que me han marcado los plazos, y ha sido para un partido o dos o tres, esta vez me ha transmitido total confianza", desveló Voro. "Para mí eso es un motivo de orugllo, que en momentos tan delicados el club piense en mí y es una gran responsabilidad que asumo. Creo que puedo aportar algo de solución. Si no, hubiese dicho no", afirmó el exdefensa valencianista.

"Para mí lo más importante ahora es el partido de mañana (contra el Celta en la ida de octavos de final). Tenemos una competición que nos gustatría seguir en ella y muchos probemas porque los cuatro centrales no pueden jugar, más Gayá, aparte de que Fede no está en condiciones. Somos los que somos y lo únicos que podemos sacar esto adelante, jugadores, el cuerpo técnico y la gente. Mañana hay competir dignamente y mi cabeza está en este partido. Lo demás no me preocupa lo más mínimo. Destaco la total confianza que me han mostrado en esta decisión", insistió, que reclamó "dar el cien por cien" a quienes jugarán contra el Celta.

Voro también afirmó que la presidenta le ha transmitido también personalmente su total respaldo. "Me ha respaldado. Yo he dicho siempe que la gente y ella, y cuando hablo de ella hablo del club, ponen todos los medios para que las cosas funcionen y buscan la soluciones y están preocupados. Yo lo palpo y no es un postureo. La situación se ha complicado. El entrenador sus razones tendrá para haber dimitido. No es un muy habitual, aunque tenemos también el caso de Juande Ramos ne el Málaga. Hay que afrontarlo a pecho descubierto y con dignidad. El primer escalón es el partido de mañana. Tenemos que competir con dignidad contra un gran euqipo que juega muy bien y lo vamos a hacer. Lo que se produce en el terreno es el punto numero uno para solucionar todos los problemas".

Apoyo a Parejo

Voro también anunció que cuenta con Parejo, a quien el Valencia quiere traspasar ya, aunque no quiso adelantar nada respecto al posible fichaje de Obi Mikel. "Parejo está en la lista. Es un jugador que ha cometido un error, él lo sabe y tiene que aprender. No se le puede martirizar por eso. Yo, si fuera entrenador del equipo contrario, me gustaría que Parejo no jugara. Parejo ha aportado mucho y si tiene que jugar le veo capaz de manejarse y rendir". "Respecto a nuevos nombres, ahora veo muy lejos valorar. Todo llegará si tiene que llegar. No puedeo valorar cosas que en mi cabeza ahora no están. Se buscará la mejor solución para el equipo".

Voro insistió en solicitar la colaboración de todos para que el Valencia remonte el vuelo en el nuevo año: "Yo intentaré trabajar para mejorar y competir. En el fútbol no conozco otra forma de actuar. El trabajo se ve reflejado cuando el balón empieza a rodar y ahí tienes ir con confianza en el trabajo y todos juntos, todo el 'staff', jugadores, entidad y, sobre todo, la afición. Es un trabajo de todos". "La situación anímica es fundamental. Es el primer punto de partida en el que se debe incidir. También hacen falta más cosas, pero para mí es el primer paso y hemos estado hablando de eso", confesó.