Osasuna sigue vivo en la Copa

Osasuna y Granada, que se miden en terreno navarro, buscan en la Copa del Rey la válvula de escape temporal a una paupérrima temporada en Liga, con ambos equipos como los dos últimos clasificados, dentro de unos dieciseisavos con ventaja para el equipo andaluz tras el 1-0 de la ida.

El conjunto pamplonés se enfrenta no solo a un marcador adverso, sino a sus nefastas estadísticas, ya que necesita ganar este miércoles y todavía no ha sido capaz de vencer en El Sadar esta temporada.

Osasuna, el único equipo de Primera que no ha ganado en casa, suma 2 empates y 6 derrotas en los 8 partidos jugados esta campaña en El Sadar, donde los 'rojillos' necesitan remontar un 1-0 cuando además solo han conseguido esta campaña una victoria en 17 encuentros.

Además, Osasuna ha perdido los 6 partidos con Joaquín Caparrós en el banquillo 'rojillo', incluido el de la ida de Copa en Granada, con un triste bagaje de 1 gol a favor y 14 en contra.

Caparrós, que no ofrecerá la lista de convocados hasta el mismo miércoles por la mañana, no ha desvelado sus planes para conformar el equipo titular, por lo que es una auténtica incógnita el once inicial que alineará frente al Granada.

El técnico sevillano recupera respecto al último partido liguero al delantero catalán Oriol Riera, que no pudo jugar contra el Deportivo por el contrato de cesión del club gallego, aunque sigue con las bajas de los lesionados Miguel Flaño, Javier Flaño, Didier Digard, Oier Sanjurjo e Imanol García.

El Granada buscará ante el Osasuna hacer buena su ventaja de la ida para poder pasar a los octavos de final de la Copa del Rey, competición en la que pretende seguir adelante para llevarse las alegrías que esta campaña no está alcanzando en la Liga.

El técnico Lucas Alcaraz cuenta con los efectivos justos del primer equipo para configurar una convocatoria en la que, a diferencia del partido de ida, no ha contado con ningún futbolista del filial rojiblanco.

El preparador optará ante Osasuna por un once inicial formado mayoritariamente por jugadores con pocas apariciones últimamente en Liga, aunque en el mismo también habrá titulares habituales debido a la carencia de efectivos en algunas líneas del equipo debido a las lesiones.

Los problemas físicos de todos los laterales derechos del equipo obligarán a jugar en esa posición al central portugués Rubén Vezo y a formar en el centro de la zaga con David Lombán y el galo Matthieu Saunier, la pareja titular de centrales en Liga.

El choque servirá para que se estrene esta campaña en partido oficial el meta Oier Olazabal, que no pudo ser de la partida en la ida al arrastrar una lesión de la pasada campaña.

Son bajas por lesión para este partido el lateral francés Dimitri Foulquier, el lateral Roberto Román 'Tito', el medio esloveno Rene Krhin, el central uruguayo Gastón Silva, el centrocampista Jon Toral y el extremo Isaac Cuenca.

El lateral brasileño Gabriel Silva y el centrocampista también brasileño Andreas Pereira han superado los problemas musculares arrastrados en los últimos días y han entrado en la convocatoria, aunque ambos empezarán el partido en el banquillo.

