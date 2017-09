Complicado partido para el Antequera, que recibe al Malagueño, líder del grupo

Antequera-Malagueño

El filial malaguista es el actual líder del grupo IX desde hace cinco jornadas y llega a El Maulí en gran momento de forma. Manel Ruano no tiene problema alguno para repetir el once, ya que el primer equipo no ha tirado de algún jugador. Los blanquiverdes llegan al derbi dispuestos a enmendar el tropiezo de la semana pasada en tierras granadinas, cuando acabaron derrotados 2-1 frente al Loja. José Jesús Aybar dispone de toda la plantilla a excepción de Buzo, lesionado del hombro, y de Javi del Moral, que cumplirá su cuarto y último partido de sanción.

El Palo-Linares

Nuevo y difícil rival el que tendrá que salvar El Palo en el San Ignacio en este duro calendario inicial que le ha tocado sortear. Este Linares de mañana no va a dar concesiones, pese a que, aun perdiendo en Málaga, mantendrá la cuarta plaza. El domingo habrá algún que otro cambio, aunque el técnico, Serafín Gil 'Sefi', no lo decidirá hasta poco antes del partido.

San Pedro-Martos

El San Pedro quiere abandonar la plaza de descenso que ocupa con una victoria en el Municipal contra el Martos. Hasta en 48 ocasiones se han visto las caras ambos equipo en un clásico de Tercera. Los rojinegros no olvidan que llevan cuatro temporadas sin ganar en su feudo a los jiennenses. El técnico sampedreño Boris Gambero aseguró que su rival «es un equipo fuerte, rocoso en la parte de atrás con un grupo veterano, y delante tienen talento».

Torremolinos-Mancha Real

Pendiente del próximo jueves, que concluye la presentación de candidaturas para la presidencia, tranquilidad en cuanto a lo deportivo en el Torremolinos, puesto que el equipo se encuentra en la zona media. Para recibir al Mancha Real hoy, Jesús Napolitano tiene necesariamente que retocar el once. Marcos vuelve, así como Bru, puesto que Rubén (enfermo) y Rivera (sancionado) causan baja.

Huétor Vega-Rincón

El Rincón quiere seguir sumando y mantenerse en la zona media-alta de la Liga, y para ello buscará la victoria en el feudo del Huétor-Vega. Los granadinos tienen cinco puntos, todos obtenidos en su feudo, donde se hace fuerte. Bravo puede hacer algún cambio y podrían entrar Albertillo y Joseíto, lesionados en el último mes.

Melistar-Vélez

El Vélez madrugará para jugar en Melilla, donde pretende lograr su primera victoria a domicilio ante un rival que sólo suma un punto, ya que ha perdido sus tres partidos de casa, aunque también ha cogido la parte más complicada del calendario. Los veleños van con la novedad de Podadera, y García Márquez podría ser titular ante la baja por sanción de Arturo.