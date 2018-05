Carvajal, a 196 bajo cero para estar listo en el Mundial de Rusia Carvajal, ayer en la cabina de crioterapia. :: instagram dani.carvajal.2 El lateral está en manos de los fisioterapeutas y de la crioterapia para poder estar disponible cuanto antes RODRIGO ERRASTI MADRID. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:09

Carvajal sólo piensa en Rusia. Menos de 48 horas después de ganar su cuarta Champions League con el Real Madrid, el lateral derecho ya estaba tratando de recortar plazos a la lesión que se produjo en la final de Kiev ante el Liverpool. El lunes se incorporó con todos, aunque sus compañeros del equipo blanco tienen permiso hasta el próximo lunes para contar con una semana de descanso, y ya está en manos de los fisioterapeutas de la Federación Española. Además, ayer mismo anunció, a través de las redes sociales, que está usando la tecnología Cryosense para recuperarse mejor de la rotura muscular que le impidió finalizar la final del sábado.

Sobrevivir durante tres minutos a una temperatura de 196 grados bajo cero no es sencillo, pero el tratamiento es muy efectivo. Más rápido y menos engorroso que los baños de hielo que acostumbran a realizar tras los partidos. Esta cabina de la empresa española Cryosense ya la pudieron usar en la Caja Mágica durante el Mutua Madrid Open y suponen una ayuda extra para la rehabilitación muscular de los deportistas. Igual que Carvajal en Las Rozas, hace unos días pasaron por ella tenistas de élite, como Rafa Nadal, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Feliciano López o Grigor Dimitrov.

Se trata de tres minutos de frío muy intenso, aunque la terapia combina calor y el frío, ya que la aplicación por termocontraste sirve para estimular la la vasoconstricción y la vasodilatación. «Tenía una sensación de que no era para tanto. Se confirmó en la resonancia. Los médicos nos dijeron que va a pelear por jugar el primer partido. Vamos a ver la evolución, las sensaciones, y la última semana estará trabajando con todos. Por eso hemos pensado que merece la pena esperar por Carvajal», explicó Julen Lopetegui en 'El Larguero' el lunes sobre la recuperación del '2' de la selección.

Por otro lado, ayer compareció ante los medios de comunicación Iago Aspas para referirse a su inclusión en la lista definitiva para el Mundial. Un 10 de noviembre su vida dio un giro: recibía por primera vez la llamada de la selección. La convocatoria llegaba de manera inesperada, ya que había sido la baja de Diego Costa la que le había abierto las puertas. Desde aquel debut en Wembley, cuando además marcó, Lopetegui quedó prendido con el delantero, que ya no ha vuelto a faltar en las listas. «Entré por la lesión de un compañero, que nunca es agradable, pero gracias a eso puede que hoy esté aquí. El entrenador tuvo la oportunidad de verme y el gran trabajo que ha hecho mi equipo me ha dado la oportunidad de seguir viniendo todo este tiempo y estar en la lista para el Mundial. Es cierto que desde que he venido aquí, en el último año y medio me ha utilizado en bastantes posiciones. No sé dónde me voy a desempeñar. Donde más disfruto es dentro del terreno de juego. A mí lo que me gusta es jugar lo máximo posible, ya sea de banda o como '9'», aclaró ayer el máximo goleador nacional en la Liga, empleado varias veces como revulsivo.