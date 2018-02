«El Cartagena es un Ferrari, y nosotros, un Mercedes» Añón, en la autoescuela que gestiona su familia. :: julio rodríguez Añón Capitán del MarbellaEl jugador marbellí afronta sin complejos el partido del domingo con el liderato en juego JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Sábado, 24 febrero 2018, 00:27

El año pasado el Marbella firmó 21 futbolistas nuevos, la presente campaña llegaron veinte. Hacerse hueco en la plantilla, ganarse un puesto en la alineación y ser un referente no se consigue con un certificado de empadronamiento. El marbellí Añón sabe el sacrificio que supone ser profeta en su tierra. Sus paisanos no olvidan su gol decisivo para obrar el ascenso a Segunda B contra el Eldense en un Municipal lleno. Pero eso fue hace casi cuatro años y en el fútbol, del pasado no se puede vivir. Cuando el equipo tiene que mantenerse en lo más alto pese a las bajas de dos de sus mejores jugadores en ataque, Chus Hevia y Luis Rioja, ha dado un paso al frente el gran capitán, Javier Añón, que abrió el marcador en las dos últimas victorias de los suyos. Mientras entrena para quitarle este domingo el liderato al Cartagena, a solo un punto, fuera del campo dedica su tiempo a la familia y a su futuro más allá del fútbol. En autoescuela Marbella, gestionada por su suegro Pepe y su mujer Jessica, pasa las horas estudiando para ser profesor de formación vial. Entre pizarras, ordenadores y señales nos recibe con la seguridad de que este domingo (17.00 horas) en el Cartagonova el Marbella depende de sí mismo para ser líder del grupo IV de Segunda B.

-Ya que estamos en una autoescuela, ¿con qué señal de tráfico definiría la situación del Marbella?

-(Risas) Mira me gusta la de sentido único obligatorio, la azul redonda con la flecha blanca. De ahí no nos vamos a mover porque vamos todos a una. Somos un equipo con mayúsculas que tiene muy claro que tiramos hacia delante sin mirar atrás y queremos lo máximo.

-Como esto se le da bien, ¿Con qué coches compararía el Cartagena y el Marbella?

-Por lo que conlleva la trayectoria institucional y la calidad deportiva el Cartagena podría ser en Segunda B un Ferrari. Luego a mí me gustan muchos los Mercedes, mi suegro tiene uno y es bien completo. Podemos ser un Mercedes por fiabilidad, seguridad y también velocidad aunque no seamos tan deportivos como el Cartagena.

-¿Impone respeto el Cartagena y su masa social?

-El Cartagena no nos intimida para nada. Es un equipo poderoso con un gran presupuesto, pero nosotros hemos plantado batalla a todos los equipos, tenemos nuestras armas y podemos hacerle daño a cualquiera.

-Ha abierto el marcador en las dos últimas victorias, ¿Siente una responsabilidad especial por las lesiones de Rioja y Chus Hevia?

-Es una lástima perder a jugadores de gran nivel. Creo que hay compañeros que pueden competir ahora por las bajas. Sí que sientes un poco que tienes que tirar del carro, pero no yo solo, sino los que jugamos arriba porque las bajas son en ataque. No siento presión, pero sí responsabilidad por marcar goles.

-Dice su entrenador que no hace falta motivarles para el partido contra el líder.

-Creo que es como en pretemporada cuando tenemos la suerte de enfrentarnos a un rival de superior categoría donde quieres dar lo mejor. Independientemente de cómo lleguemos en la clasificación, estos son partidos marcados en el calendario porque es un equipo a batir que siempre apunta a lo más alto y nos encanta jugar estos duelos.

- ¿Qué cuota de responsabilidad tiene Fernando Estévez del éxito de seguir segundos?

-Para mí el entrenador, además de una filosofía y un esquema de juego, tiene que tener un mensaje. El mensaje que nos dio el primer día nos caló a todos y lo hemos acatado. Estamos de acuerdo con él y creemos en lo que espera de todos.

-¿Cuál es ese mensaje?

-El de trabajar, currar, correr, dar el máximo cada día, cada entreno y competir hasta el último minuto. El equipo hasta ahora lo está haciendo y tenemos que seguir igual.

-¿Cómo afecta al vestuario los vaivenes institucionales con el presidente saliendo de prisión hace un par de semanas?

-Hay que reconocer que cuando pasó la situación (detención de Grinberg), la mayoría de compañeros en el vestuario son de fuera, no conocían al 'presi' y tenían incertidumbre. No sabían si podrían pagar sus casas, mantener sus familias y hubo un poco de miedo. Pronto llegaron personas como Antonio Decoz que dio estabilidad. Parte del éxito de hoy es que en los momentos más duros nos dieron tranquilidad Teo (consejero delegado) y Jorge (director deportivo) trasmitiendo calma.

- Tras 26 jornadas suman 48 puntos, exactamente los mismos que el año pasado con Nafti. ¿Teme otra 'pájara'?

-El año pasado no nos entró ninguna 'pájara', bajamos los brazos y dejamos de competir. Conociendo a este grupo y al cuerpo técnico, no vamos a permitir un bajón y lucharemos hasta el final pase lo que pase.

- El Marbella no sabe lo que es ganar en Cartagonova. ¿Firma un empate?

-Si nos ponemos mirando al futuro, al término de la Liga, el empate nos favorece. Aquí en casa le ganamos 1-0 y el golaveraje lo tendríamos de nuestro lado. Pero este equipo compite hasta el final, ya sea para bien o para mal. Intentaremos ganar como todos los domingos.

- ¿Este es el año para subir a Segunda división?

-Se están dando muchos condicionantes para que así sea. Aunque el presi está en la situación que está, Jorge ha formado un cuerpo técnico muy bueno y trabajador. El equipo tiene hambre, ganas de hacer cosas grandes y se están dando pasos para que ojalá pueda suceder.

- ¿No meterse en 'play off' es un fracaso?

-Pensando de manera egoísta la segunda posición que tenemos hay que defenderla. Debemos luchar por lo máximo aunque el reto del club al principio de temporada no fuera ese. Después de la temporada que llevamos, no jugar liguilla de ascenso no sería un fracaso, pero a nivel individual sería decepcionante.

- ¿Cuál es la clave del buen momento del equipo, con ocho partidos sin perder?

-Todos tenemos el mismo objetivo. Entrenamos al 100% y eso es lo que ayuda a competir bien. No hay secretos más allá del trabajo.