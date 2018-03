De la cantera de Marbella a la élite del rugby mundial Joshua Peters, cuando era infantil en el Marbella Rugby Club. :: sur El malagueño Joshua Peters debuta hoy con la absoluta española tras destacar en la sub-18 de Inglaterra HÉCTOR BARBOTTA Sábado, 3 marzo 2018, 00:13

marbella. Nació en Inglaterra y tiene todo el aspecto de un fornido jugador de rugby inglés, pero su acento lo delata como un malagueño de Benalmádena. Cuando Joshua Peters salte hoy al campo en el partido que enfrentará a Georgia y España por un partido del European Rugby Championship para debutar con la selección, habrá consumado una decisión que ya no tiene vuelta atrás: no podrá volver a ponerse en competiciones internacionales ninguna otra camiseta que no sea la de la selección española.

Y eso a pesar de que en categorías inferiores vistió dos, la roja de España y la blanca de Inglaterra. Con ambas subió al podio en campeonatos europeos sub 18. Fue tercero con España en 2012, cuando sólo tenía 17 años, en el torneo B, y campeón con Inglaterra en el A al año siguiente. Ahora, ya con edad de absoluta, se ha decantado por la roja, con la que sueña con acudir a la Copa del Mundo que se celebra en Japón el año que viene y en la que España tiene la clasificación a punto de caramelo.

EN DETALLE uGeorgia-España Europe Rugby Championship (partido del Torneo VI Naciones B) uCuándo Hoy, 15.00 horas. uDónde Meskhi Stadium (Tblisi, Georgia) uCómo verlo En directo por Teledeporte.

Joshua Peters es un producto arquetípico de ese conglomerado cosmopolita que el mundo conoce como Costa del Sol. Cuando apenas tenía dos años su familia se estableció en Benalmádena, donde creció y se formó en un colegio público. Todavía no había cumplido los diez años cuando comenzó a jugar en el Marbella Rugby Club. Al principio no destacaba. «En cada categoría se juntan niños nacidos en dos años diferentes y en el primer año de cada una a Joshua le costaba», recuerda ahora Pablo Munilla, entrenador de Peters en sus inicios en el club costasoleño. Incluso en el primer año de infantiles, cuando el Marbella Rugby Club acudió al campeonato de España y consiguió el título, Joshua Peters fue uno de los excluidos del equipo.

Crecimiento

Sin embargo su crecimiento físico vino acompañado de una progresión como jugador que lo llevó no sólo a ser uno de los destacados del equipo, sino a ser seleccionado primero por Andalucía y después por España en todas las categorías inferiores. Peters formó parte de la quinta de 1995, la mejor cosecha de la cantera del club costasoleño, que consiguió campeonatos andaluces y españoles y que aportó una buena lista de jugadores -Pablo Miejimolle, George Stokes, Dani Sthor, Juan Boccardo, Facundo Munilla- a la selección sub-18 que consiguió un histórico tercer puesto en el campeonato europeo B de 2014

Fue en uno de esos torneos cuando Inglaterra comenzó a fijarse en él. Así recaló en la Saints Junior Academy tras firmar un contrato profesional y formó parte de la selección inglesa sub-18, campeona de Europa en 2015. Tras concluir su periodo de formación en la academia pasó al Northampton Saints, un equipo de la Premiership inglesa, que en la temporada pasada lo cedió temporalmente al Coventry RFC.

Con sus 201 centímetros y 108 kilos de peso, era a los 22 años una promesa del rugby inglés. Desde hoy es una realidad del rugby español.