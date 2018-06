«Buenas sensaciones» frente a los agoreros La selección, pese al 'déjà vu' ante Suiza al no concretar las ocasiones, confía en la idoneidad del plan para el Mundial RODRIGO ERRASTI LAS ROZAS. Martes, 5 junio 2018, 00:24

«El equipo transmite buenas sensaciones. Lo que vale es cuando empiece el Mundial, pero estamos en el buen camino. El juego ha sido muy bueno y hemos creado ocasiones, pero nos ha faltado el gol. Hay jugadores de sobra para poder conseguirlos. Seguro que en el Mundial van a entrar. Si tenemos que fallar, mejor hacerlo en un amistoso que en el Mundial. Somos una selección competitiva y hay que sacar una lectura positiva, aunque nos hubiese gustado volver a ganar. Llevamos una semana de preparación y ahora llega la hora de la verdad. A partir de Portugal es cuando empieza lo bueno. Confiamos en esta selección y en el míster», explicaba con una media sonrisa la noche del domingo Jordi Alba.

Mientras, Lopetegui se mostró como siempre muy analítico tras el duelo en Villarreal. Nunca pierde esa línea y esta vez su discurso pareció optimista... cuando hace un par de meses le acusaron de aguafiestas por desinflar la euforia posterior al 6-1 ante Argentina. Sacó conclusiones positivas a lo visto ante una rocosa Suiza. Sabe que su equipo ofreció ratos de buen juego y que dispuso de ocasiones pero no las concretó. «No tuvimos fortuna de cara a gol, pero sí ocasiones e intensidad, que es lo más positivo. Habrá días que aprovechemos la mitad de ocasiones, pero el equipo ha hecho muchas cosas bien ante un rival complicado», destacó el seleccionador nacional, orgulloso de «generar muchas ocasiones sin que el rival las genere». «Hemos generado mucho y concedido poco», dijo.

Al margen del resultado, que mantiene su racha sin caer a sólo seis de la histórica de Luis Aragonés (estuvo 25 partidos sin perder desde su estreno y para conseguirlo España tendría que acceder al menos a semifinales), Lopetegui quiso extraer una lectura optimista del penúltimo amistoso previo a Rusia. «Hemos tenido un nivel muy alto, con presión en campo contrario. Hemos sido acreedores del triunfo pero no ha podido ser por detalles y el Mundial va a ser eso», dijo, sin ocultar algunos errores a corregir: «En la primera parte no ajustamos las cosas bien, pero en una semana, sin lesionados, hay muchas cosas positivas y seguimos trabajando. Ahora tenemos que plasmar la superioridad en el marcador». Además, hizo una defensa de todos sus jugadores y considera que «la mayoría han salido reforzados».

Lopetegui exculpa a De Gea

No quiso evitar hablar del gol encajado e hizo una defensa de De Gea pese a su error : «No hay que darle más importancia. Él sabe y yo también que nos sacará adelante varios partidos. Son cosas que pueden pasar». Lo mismo hicieron sus compañeros. En privado y en público. «Todos podemos tener un mal día, pero aquí confiamos en todos. Esto es un equipo», apuntó Jordi Alba, y también Iniesta, al que lo visto en Villarreal le recordó un poco el estreno mundialista de 2010.

Odriozola podría ser titular ante Portugal por la lesión de Carvajal y dejó claro que no le tiene miedo a nada. «Yo tengo que estar preparado, trato de devolverle la confianza al míster al haberme incluido en la lista de 23. Por mis cualidades me sumo mucho al ataque, pero no creo que sea así. Soy defensa, mi primer deber es defender y lo tengo muy interiorizado».