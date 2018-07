Brahim Díaz: «Seguiré en el City, es un club grande; quiero jugar más y ganar títulos»

Es como el familiar al que ves cada verano. Más fuerte y más alto. Es el caso de Brahim Díaz (Málaga, 03/08/1999). Vuelve como futbolista; profesional, y como persona; más madura. A pesar de sus 19 para casi 20 años, pisar día tras día el vestuario de Guardiola, Agüero, Silva o De Bruyne le ha transportado a un escenario de prudencia y cálculo, con el objetivo de sacar el mayor rendimiento a su potencial. Por ejemplo, no es mucho de prodigarse en entrevistas: «Yo habló en el césped», dice entre risas.

–Estás agotando los días por Málaga, siempre que tienes un pequeño hueco te vemos por aquí.

–Al final es mi tierra, es donde he nacido y siempre es lugar para volver. Tengo a todos aquí, estamos arropados por familia y amigos; y además, Málaga es la más bonita.

–Has organizado un primer campus con tu nombre ¿que tal la experiencia de crear escuela? Los niños no te dejan un segundo.

–A mi me encanta los niños, tengo cuatro hermanas y me he sentido a gusto e ilusionado con el proyecto. Hemos hecho un primer campus donde los chicos se lo han pasado genial y han aprendido.

–¿Has tenido vacaciones desde que terminó la temporada?

–He estado viajando, pero sobretodo, entrenando. Al final las vacaciones para nosotros son uno o dos días para desconectar pero luego hay que seguir trabajando para no perder el ritmo de competición.

–Sobre el curso, las experiencias vividas ¿Como digieres todo lo que te ha ido pasando?

–He vivido un año exitoso, mi primer año profesional, he aprendido mucho con gente 'top', de otro nivel. Por ejemplo, el entrenador Pep Guardiola o su 'staff'. Un año increíble donde he jugado en Champions; un sueño, siempre he querido jugar estas competiciones. Ahora, toca mirar hacia adelante y seguir. Hay que continuar trabajando con humildad y no parar, sobre todo eso. No parar de aprender de los grandes.

–¿Recuerdas tus debuts con el City?

–Claro, eso no lo voy a olvidar nunca. Mis debuts fueron: En Premier League fue contra Newcastle, el Champions League ante el Feyenoord. Y en Copa, aunque eso ya fue el año anterior, ante el Leiscester.

–¿Cómo ha sido el cambio del fútbol juvenil al profesional?

–No suelo pensar en el cambio de juvenil a Primera y jugar con las estrellas. El cambio lo das solo, el fútbol no tiene edad. Si es un cambio importante, pero toca aprender.

–¿Y el físico?

–Cuando estaba en Málaga, era poca cosa (se ríe). Hay que trabajarlo, pero el cambio se da sobre la marcha. Suelo cuidarlo porque creo que es importante hacer cada cosa, además, es una cualidad importante sobretodo en el fútbol inglés.

–¿Cual será tu rol la próxima temporada?

–Soy ambicioso y quiero jugar cada vez más. Al final yo estoy dispuesto a todo, a entrar cinco o diez minutos. Yo solo quiero seguir disfrutando con el fútbol, seguir rodeado de las estrellas con las que aprendo cada día e intentar jugar cada vez más y ganar títulos como equipo.

– Con esto respondes a la siguiente pregunta pero... ¿qué dices de que se te vincule para salir cedido al Girona o al Leeds?

–Sinceramente, yo solo juego al fútbol y los temas estos no los leo. Está claro que al final voy a seguir en el City, es un club grande y no me voy salir de ahí. Estoy contento allí, con los mejores y espero seguir un año, y otro, y otro.

– Nominado entre los 100 mejores sub-21 de Europa al Golden Boy. Siempre estás en las listas de jugador promesa, ¿cómo se gestiona ese impacto mediático?

–Jugador promesa, jugador consolidado, eso una cosa que dice la gente; es un orgullo pero al final hay que jugar y seguir disfrutando, ser humilde y ser buena persona. El éxito es eso, un jugador con talento sin trabajo no llega a nada.

– ¿Sigues al Málaga?

–Sigo al Málaga cada día, cada semana, cada partido, además tengo muchos amigos. También el equipo de Segunda B. Para mí, todo bien.

– ¿Con este ritmo de éxitos, cuál es la noción actual de lo que es hoy en día tu vida?

–Creo que soy un afortunado de tener lo que tengo, a parte del fútbol, tengo una familia que es increíble, y me acompaña allá donde vaya, y mis amigos igual. Aparte del fútbol, todo va bien y soy afortunado.