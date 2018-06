Del Bosque rechaza ser secretario de Estado para el Deporte Sábado, 9 junio 2018, 00:02

El rumor fue desmentido a las pocas horas de empezar a circular por los medios de comunicación. Todo empezó ayer, cuando el nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, dejó caer en el programa de Ana Rosa Quintana que su «mano derecha» en el área del deporte iba a ser «una persona importantísima e incontestable». Los focos apuntaron de inmediato al exseleccionador Vicente Del Bosque, al que ya se presentaba como futuro Secretario de Estado para el Deporte en sustitución de José Ramón Lete, que ejercía ese cargo desde 2016.

Pero, desde el principio, algún medio digital se hizo eco de que el aludido aseguraba no saber nada de esa designación. Ese extremo quedó confirmado al término del Consejo de Ministros, ya que entre los nombramientos aprobados por el nuevo Gobierno no figuraba el nombre de Vicente del Bosque, tras haber estado encabezando las quinielas de candidatos. Y La Sexta no tardó en anuncar que el entrenador que ganó el Mundial con La Roja en Sudáfrica había rechazado el cargo ofrecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.