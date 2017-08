Joan Gamper El Barça homenajea al Chapecoense como mejor sabe Luis Suárez celebra uno de los goles con Messi. / Josep Lago (Afp) Goleó al equipo brasileño con tantos de Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suárez y Denis Suárez JESÚS BALLESTEROS Lunes, 7 agosto 2017, 22:45

La salida de Neymar del Barcelona en estos días pasados ha ofrecido sin duda la cara más obscena de este deporte. Decenas de millones que van de unas manos a otras como si de un mero intercambio de cromos en cualquier plaza de pueblo se tratase. Impúdico para el común de los mortales.

Pero el destino ha querido que días después, ya con Neymar recibido como un mesías en París, el Barcelona regresara al mejor de los caminos que ofrece el fútbol con el homenaje al Chapecoense. Un equipo grabado a fuego en el corazón de toda la sociedad tras su trágico accidente aéreo. Sólo tres jugadores de aquella plantilla sobrevivieron: uno jugó unos minutos y los otros dos hicieron el saque de honor. El Joan Gamper fue la excusa para que se le devolviera por minutos la esencia al fútbol: solidaridad, espectáculo, deporte y goles. Muchos goles.

5 Barcelona Ter Stegen (Cillesen, min. 46), Aleix Vidal (Semedo, min. 77), Piqué (Marlon, min. 77), Umtiti (Mascherano, min. 61), Jordi Alba (Digne, min. 77), Busquets (Samper, min. 77), Iniesta (Sergi Roberto, min. 61), Rakitic (Aleñá, min. 77), Deulofeu (Denis Suárez, min. 46), Messi (Munir, min. 77) y Luis Suárez (Alcácer, min. 77). 0 Chapecoense Elias (Moraes, min. 76), Apodi (Ceballos, min. 76), Luiz Otavio (Grolli, min. 81), Ramos (Bruno, min. 81), Reinaldo, Nenem (Nadson, min. 46) (Moisés, min. 64), Mineiro (Khevin, min. 84), Moisés Ribeiro (Luiz Antonio, min. 67), Alan Ruschel (Guerrero, min. 36) (Cake, min. 73), Wellington Paulista (Tulio de Melo, min. 46) y Lourency (Penilla, min. 39) (Dodó, min 89). árbitro: Álvarez Izquierdo (catalán). Amonestó a Lucas Minero. Goles: 1-0. min. 6. Deulofeu. 2-0. min. 11. Busquets. 3-0. min. 28. Messi. 4-0. min. 55. Luis Suárez. 5-0. Min. 74. Denis Suárez. Incidencias: Estadio Camp Nou. Antes del partido se celebró un homenaje a los supervivientes del trágico accidente del Chapeocoense.

La salida de Neymar y la ausencia de fichajes de peso ofrecía un mal preámbulo al torneo con el que el nuevo Barça de Ernesto Valverde se presentaba ante los suyos (aunque estos fueran en su mayoría turistas y visitantes de la Ciudad Condal en la noche barcelonesa).

Pero el técnico azulgrana sabe lo mucho que hay en juego desde esta misma semana. En el horizonte ya se asoma el Real Madrid con la Supercopa de España. Quizá por ello, Valverde sacó un once que puede considerarse casi de gala. Contando que las incorporaciones que estén por llegar no lo harán con tiempo para el doble compromiso ante el cuadro blanco. Así las cosas, las únicas dudas para el choque del domingo en el Camp Nos (ida de la Supercopa) estarán en el lateral derecho y en quién ocupará el tercero de los vértices del tridente.

Sorprendió la confianza en Aleix Vidal para completar la línea defensiva en detrimento de uno de los pocos fichajes realizados, Semedo. Arriba, salió de inicio Deulofeu junto a Messi y Luis Suárez, con gol incluido, mientras que la segunda mitad fue íntegra para Denis Suárez, que también cumplió en la faceta anotadora. Todo indica que será uno de los dos quien arranque de inicio ante el Madrid.

El resto del posible equipo que comience la temporada de forma oficial lo componen el bloque titular de la última temporada. La probatura salió bien y no hubo daños colaterales. Además los aficionados azulgrana comprobaron varios aspectos. Sonríe de nuevo Mascherano tras su lesión en la rodilla, apenas compitió el equipo brasileño que mostró escaso nivel ante el Barcelona y, lo más importante, Messi sigue con el mismo hambre con el que acabó la campaña pasada.

Decía Iniesta en la previa al choque que el equipo luchará por recuperar la senda de los títulos en esta nueva etapa con Valverde y sin Neymar. Más que nunca parece que dependerá del argentino.

En lo que al partido se refiere, éste acabó a los pocos minutos de iniciarse cuando Deulofeu empujaba al fondo de la red una grandísima jugada de Rakitic. El croata parece llegar entonado a este inicio de temporada y regaló el primero de los tantos al canterano que regresaba con celebración a la que fue su casa.

Con el Chapecoense replegado y buscando evitar la goleada, la clave era ver hasta que punto apretaría el Barça. No dio tregua. Primero con el once titular y, más tarde, con la avalancha de cambios, no bajó el pistón el equipo azulgrana. Poco después de que Deulofeu abriera el marcador, Busquets se sacaba un gol de bellísima factura para ampliar la ventaja.

Sólo se jugaba en una de las áreas y Elias evitaba un bochorno mayor a los suyos. Sacaba a dos manos ocasiones de Messi y Luis Suárez hasta que el argentino logró batirlo. El ariete charrúa se incorporaba a la fiesta goleada tras el descanso después de errar más de una ocasión clara. La cuenta la cerraría Denis Suárez en una buena combinación con Messi toda vez que Paco Alcácer fallaría un penalti lazado en las postrimerías del duelo.