El Atlético se confía y da su último adiós a la Liga tras perder ante el Villarreal GONZALO BARQUILLA Lunes, 19 marzo 2018, 00:49

El Atlético de Madrid cayó ante el Villarreal por 2-1 en el Estadio de la Cerámica y dijo su adiós definitivo al título de Liga. Los rojiblancos salieron muy enchufados desde el inicio. El cuadro colchonero mostró su faceta más solidaria, además de un juego combinativo muy vistoso. Los hombres de Simeone dominaron y desplegaron una alta presión en el marcaje hasta encontrar el gol en un penalti transformado por Griezmann .

2 VILLARREAL 1 ATLÉTICO Villarreal Asenjo, Jaume Costa, Álvaro, Bonera, Mario, Roberto Soriano (Sansone, min. 63), Rodri, Trigueros, Fornals (Enes Unal, min. 73), Bacca y Raba. Atlético de Madrid Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas, Correa (Vitolo, min. 70), Thomas, Saúl, Koke, Diego Costa y Griezmann (Gabi, min. 80). Goles 0-1, min. 20: Griezmann, de penalti. 1-1, min. 82: Unal. 2-1, min. 92: Unal. Árbitro Fernández Borbalán (Comité Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Fornals, Griezmann (se pierde el próximo partido), Álvaro González, Giménez, Kike Álvarez (segundo entrenador del Villarreal), Rodrigo, Bacca y amonestó con tarjeta roja a Vitolo.

En la segunda parte, al igual que en el Metropolitano, el Atlético no aprovechó la ventaja mínima ante el Villarreal y los hombres de Javi Calleja encontraron la recompensa. El entrenador argentino no planeó bien el tramo final. Unal, a los pocos minutos de ingresar en el campo, cabeceó a la red un centro de Álvaro. La cosa no quedó ahí . Con un enorme esfuerzo en los instantes finales, Bonera remató dentro del área y, de nuevo Enes Unal, marcó a bocajarro.