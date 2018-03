El Antequera recupera su mejor versión de la temporada y derrota al Rincón Resuelve el derbi en la primera media hora y se coloca a cuatro puntos de la zona de 'play-off', pero el Motril, cuarto, tiene un partido menos disputado ANTONIO J. GUERRERO Lunes, 12 marzo 2018, 00:16

antequera. El Antequera recuperó su mejor versión para lograr imponerse en casa al Rincón, gracias a los goles de Javi Del Moral, Eloy y Toni Conejo. Fue una victoria necesaria para seguir peleando por hacerse con un puesto para disputar la fase de ascenso que sigue complicada tras los anteriores malos resultados. Aunque los verdiblancos, quintos, están a cuaro puntos del Motril, cuarto, este tiene un parido menos.

Los jugadores salieron enchufados desde el inicio y a pesar de que el Rincón comenzó atacando primero, los locales encarrilaron el partido en la primera mitad con un gol tempranero de Del Moral y otro de Eloy en el minuto 25. A partir de ahí el ritmo y la intensidad de los locales bajó, pero el cuadro visitante no lo aprovechó para generar peligro en la meta defendida por Luisma y conseguir un gol que les metiera en el partido. De hecho, dos jugadas a balón parado al filo del descanso fueron las ocasiones más claras de las que gozó el Rincón en la primera parte.

En la segunda mitad, los locales salieron de nuevo concentrados y en la primera jugada de peligro consiguieron amarrar aún más el triunfo con el tercer y último tanto del partido, obra de Toni Conejo en el 48. A partir de ahí, con tres goles en contra, el entrenador del Rincón movió su banquillo intentando dar frescura y más verticalidad en el juego a su equipo, pero sin mucha suerte ya que la zaga antequerana mantuvo a raya cualquier pase en profundidad.

En el ecuador del segundo tiempo la intensidad del partido decayó hasta tal punto que sólo se jugó en el centro del campo. El Antequera no precisaba asumir riesgos, y el Rincón, muy atascado en ataque, no pisó el área rival. Con el partido controlado, el técnico local decidió dar descanso a Rafilla cara al tramo final de campeonato, ylo sacó del terreno de juego por Sergio Cala. Al final resultado justo. Pese a no haber sido un partido de muchos disparos a puerta, hubo que destacar la eficacia de un Antequera que no pecó como en otros encuentros de abusar de la posesión.