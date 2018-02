El Antequera, incapaz de reaccionar al gol del Linares al comienzo del choque

antequera. Un gol en el minuto 15 del Linares destrozó las pretensiones del Antequera, que intentó de todas las maneras sobreponerse, pero no lo consiguió tras ganar la semana pasada al líder, el Malagueño. No pudo ser y los locales sucumbieron en casa por un raspado 0-1. No fue un buen partido, la posición y las ocasiones fueron del Linares.

La tuvo el Linares en el minuto 7, en el que supuso el primer toque de atención para los de Aybar. Peques remató a puerta, en un balón que se marchó fuera tras el despeje de Luisma. Chonfli también lo intentó en el 9, y provocó otra buena intervención del guardameta local. Las continuas llegadas de un mejor Linares acabaron en el gol de Luis Lozano en el minuto 15, que adelantó a los visitantes.

Peques volvió a tener otra gran oportunidad a cinco minutos del descanso, que sin éxito remató a portería, en un encuentro marcado por las llegadas del Linares. De hecho, en el 41, un pase de Chonfli a Peques se paseó delante de la portería, sacándola Dani Torres bajo palos.

Comenzó la segunda parte con un Antequera que intentó tener más la posesión de balón. El entrenador local sacó a Juanjo en los primeros minutos de la segunda mitad y le dio más velocidad al Antequera, que se acercó a la portería rival con más asiduidad. Del Moral no logró definir un buen pase a 7 minutos del final, lo que podría al menos haber dado al Antequera ese punto que lo mantenga bien posicionado en la tabla. Aún así, los de Aybar no consiguieron sobreponerse a ese primer tanto en el minuto 15 de partido y los tres puntos se marchan a Linares.