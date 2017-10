El Antequera desaprovecha un penalti en un derbi igualado en Rincón

rincón de la victoria. El Rincón y el Antequera firmaron un partido intenso en el Francisco Romero, en un derbi con los papeles cambiados, ya que el cuadro local, con cuatro victorias seguidas, recibía a los de El Maulí como terceros y con la opción de poner tierra de por medio. Al final, empate justo, ya que cada uno dominó una parte. Eso sí, el Antequera se lamenta del fallo del penalti en el segundo tiempo, donde apretó más para puntuar.

El conjunto de Bravo salió dominador, sabía en cada momento qué hacer en cada jugada, y el primer tiempo fue todo suyo. Firmó las mejores jugadas de ataque y perdonó varias opciones de gol. Destacó el cancerbero Luisma, con dos paradas sobresalientes, una de ellas a Javi López. Pero no pudo evitar el golazo de Alberto Cortés, que lanzó una falta en el pico del área, colocándola en el 'palo largo' del portero al filo del descanso. Como hace una semana, el Antequera le tocaba remontar si no quería quedarse a cinco puntos de su rival. Y ahí mostró su ambición, y empató pronto, en un balón robado en la medular, y Juanfri se cuela entre los centrales, y su tiro, aunque lo llega a casi parar Cuenca, entró 'llorando' en la red rinconera. El Antequera vio que podía ganar el partido, y tuvo su gran ocasión en un penalti de Miguelito, posiblemente menos pena máxima que una acción anterior. Luis fue el encargado en ejecutarla, pero se topó con Javi Cuenca, era el minuto 79. Esta acción dejó al Rincón casi satisfecho por el empate, y al Antequera algo aturdido y ya no hubo opciones de gol reseñables. De esta forma, ambos equipos encadenan cinco semanas sin perder, y continúan entre los aspirantes a jugar por el ascenso.