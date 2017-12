El Alhaurín expulsa a varios aficionados por insultos machistas a una árbitro asistente Sucedió durante un encuentro de la Segunda Andaluza juvenil y el club local actuó en el descanso ante la denuncia del trío arbitral SERGIO CORTÉS Lunes, 4 diciembre 2017, 21:20

Ocurrió el domingo por la tarde en el campo de Los Manantiales de Alhaurín de la Torre, en un encuentro del grupo malagueño de la Segunda Andaluza juvenil. Los reiterados insultos machistas de varios aficionados a la asistente número 1, Eva Alcaide Cordero, obligaron al club local a expulsarlos en el descanso ante la denuncia del trío arbitral.

A tenor del relato ofrecido el domingo por Alcaide en su cuenta de Twitter, los hechos nada tuvieron que ver con el desarrollo del encuentro que disputaban el Alhaurín de la Torre y el Fuengirola-Los Boliches, que concluyó con victoria local por 4-3. De hecho, al descanso, cuando el club local tuvo que tomar medidas, el resultado era de 3-2. La joven colegiada, de 17 años, acompañaba al árbitro Roberto Ocaña Reina y el otro auxiliar era Valentín Pinilla Molina. Según explicaba Alcaide en su cuenta de Twitter, el grupo de aficionados «no tenía más de 17 años, incluso había niños de 13-14, cuyos personajes han planeado e intentado hasta tocarme el culo».

Según fuentes de la delegación provincial del Comité Andaluz, Eva Alcaide forma parte del colectivo arbitral desde comienzos de este año y está adscrita al fútbol-base, por lo que dirige encuentros hasta categoría infantil mientras que en las superiores acude como asistente.

«Hoy he salido de asistente en un partido de juveniles y, bueno, quiero contar qué es lo que ha pasado y cómo me he sentido, simplemente para desahogarme y para que veáis la sociedad de mierda que estamos creando», comenzaba su relato Alcaide, que aseguraba haberse sentido «acosada». «Simplemente había un grupo de niñatos en la grada que, en fin, no han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos del primer tiempo diciéndome cosas, soltando joyitas bastante fuertes, que ha llegado un momento en el que me he sentido acosada e incluso he llegado a tener miedo por lo que podrían hacer después. He tenido que estar aguantando todo lo que he escuchado (que no son pocas cosas), y no poder responder es algo que me mataba por dentro. Hay comentarios y comentarios, pero lo que yo he escuchado y sentido hoy eso para mí se queda», añadía, antes de aludir a frases como «madre mía, la línea, ¡qué culo!», «yo la cogía de la coleta y la ponía a 4», «yo le hacía de todo» , «madre mía, qué cara de guarra y de follar bien», «como te duches en el vestuario, espero que no se te caiga el champú porque te voy a aparecer por detrás», «¿eres virgen?», «si es lesbiana me pone incluso más todavía», «menudo tanga» o «voy a tener que saltar al campo».

Todas estas lindezas provocaron la denuncia del trío arbitral y la consiguiente respuesta del Alhaurín de la Torre. «Podría seguir poniendo más barbaridades que he escuchado, pero creo que con eso ya os podéis hacer una idea. Quiero que de verdad penséis y os replanteéis si de verdad el femenismo es necesario, porque si esto no es acoso... ¿qué es? Realmente sigo alucinando cuando veo que sigue habiendo gente utilizando el término ‘feminazi’, pero en realidad si nunca habéis vivido algo así (algo que todas las mujeres hemos vivido alguna vez en nuestra vida) es ‘normal’ que creáis que no pasa nada», reflexionaba la colegiada malagueña.

«No es normal ni justo que yo vaya a hacer lo que me gusta y lo que me apasiona, y tenga que escuchar comentarios de este tipo hasta en mi ‘oficio’. Me he sentido totalmente acosada y he estado incómoda en un puto campo de fútbol, donde se supone que voy a divertirme tanto yo como los jugadores y/o padres y espectadores, y prefiero no entrar en detalles ni en el tema de los padres porque eso me da para otro hilo», se lamentaba Eva Alcaide. Por último, la colegiada malagueña lanza una petición: «Quiero que de una puta vez abráis los ojos y os déis cuenta de la mierda de sociedad que estamos creando, que eduquéis a vuestros hijos, que abráis los ojos tanto a vosotros mismos como a los de vuestro alrededor. Que esto me pasa a mí hoy y lo cuento por aquí, pero mañana le pasa a una chica que se calla, y luego las cosas pasan. No somos conscientes de los monstruos que estamos creando. Por favor, el feminismo es totalmente necesario». «Estoy harta de sufrir estas putas mierdas por el simple hecho de ser mujer y estar en un mundillo de tíos como es el fútbol y el arbitraje. Y me siento muy dolida a veces. Hoy he querido gritar y desahogarme por todas las putas veces que me he callado. Ya no más», concluía.

El árbitro del encuentro, Roberto Ocaña, incluyó en el acta los insultos recibidos por su auxiliar, así como la respuesta del Alhaurín de la Torre de expulsar de inmediato, nada más conocer la denuncia, a los aficionados implicados.

Eva ha creado un hilo y esto son algunos de los tuits que ha escrito en su perfil de Twitter:

Hoy he salido de asistente en un partido de juveniles, y bueno quiero contar qué es lo que ha pasado y cómo me he sentido, se acerca hilo, simplemente para desahogarme y para que veáis la sociedad de mierda que estamos creando, bueno ahí voy — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Simplemente había un grupo de niñatos en la grada, que en fin, no han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos del primer tiempo diciéndome cosas, soltando joyitas bastante fuertes que ha llegado un momento en el que me he sentido acosada e incluso he llegado a tener — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Sigo porque tengo para rato: “como te duches en el vestuario espero que no se te caiga el champú porque te voy a aparecer por detrás” “¿eres virgen?” “Si es lesbiana me pone incluso más todavía” “menudo tanga” “voy a tener que saltar al campo” y un larguísimo etcétera — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Lo mejor de todo es que el grupo de niñatos no tenían mas de 17 años incluso habían niños de 13-14, cuyos personajes han planeado e intentado hasta tocarme el culo. Y ahora decirme que nos gusta mucho exagerar las cosas a las tías, porque al fin y al cabo somos feminazis xd — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017