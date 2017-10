«Las agresiones van a desaparecer en el fútbol porque van a estar cazadas» López Nieto, en la sala de VAR en San Siro el pasado domingo junto a otros dos miembros de LaLiga, Luis Gil y Sergio Sánchez Castañer, en los prolegómenos del Milan-Génova. / SUR Antonio Jesús López Nieto destaca las ventajas del VAR SERGIO CORTÉS Jueves, 26 octubre 2017, 01:27

–¿Ha visto en directo cómo funciona el videoarbitraje en otros países?

–He estado en Portugal e Italia y la referencia de los árbitros con los que he hablado es positiva. En la primera jornada se produce hasta cierta discrepancia en las cuestiones de intensidad o contacto, pero quedan muy nítidas aquellas de ubicación, y cuando se ajusta, todo es positivo. El jugador ya no simula, porque la simulación el VAR la detecta de forma clara. En las agresiones el jugador sabe que va a tener 24 ojos de modo que aquellas descaradas se aminoran... El otro día, en Lisboa, en un partido Benfica-Portimonense se marcó el 2-2 en el último minuto en un fuera de juego de dos o tres centímetros. Cuando el árbitro anuló el gol y les hizo a los jugadores el gesto del VAR, simulando con las manos el rectángulo de un televisor, la respuesta de ellos fue correcta. Y eso es porque están convencidos de que la revisión es objetiva. Será más complicado, y hemos tenido jugadas en Italia, cuando entremos en acciones de intensidad o contacto, porque ahí hay muchos matices. Habrá comentarios de si el penalti es tras un contacto más o menos fuerte, pero en goles con la mano, en fuera de juego o con un balón que haya salido habrá certeza. La polémica se habrá reducido en un 20 por ciento.

–Con la instauración de tantas cámaras en los campos y con tantas repeticiones a finales del siglo pasado se redujo considerablemente el juego brusco, las agresiones. ¿Estamos ante una segunda fase en la que los jugadores van a estar incluso mucho más vigilados por el riesgo de ser castigados?

–Sin duda. El otro día estuve en Milán en un partido del Milan con el Génova. Hubo una jugada con un centro, de esas muchas en las que por la ubicación de siete u ocho jugadores en el área el árbitro desde una posición plana no ve una agresión. En el campo, en mi posición, yo tampoco la vi. Observé un salto y poco más. Pero un jugador del Génova tenía sangre y tuvieron que atenderlo. En ese proceso el árbitro recibió el informe del árbitro de VAR sobre una acción clara y manifiesta de agresión. El árbitro fue a la zona de revisión y todo el mundo quedó sorprendido. El público de San Siro se quejó porque se produjo la expulsión en el minuto 20 de un futbolista local, pero cuando en las redes sociales se vieron las imágenes de un gesto claro y violento se asumió. Ese tipo de jugadas van a desaparecer porque van a estar cazadas. El otro día en Lisboa también vi otra jugada curiosa. Un jugador hizo como que se caía, pero rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho y se dirigió al árbitro pidiéndole perdón, como diciéndole: «No, no, que me he tirado...» Va a servir de manera paliativa a situaciones que antes eran muy comunes en el juego y que ahora van a ayudar a que se vea juego de verdad. El único problema, ya digo, es ajustar la línea para las acciones de intensidad y de contacto dentro del área. Por lo demás, todo son ventajas.