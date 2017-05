Málaga, presente en Europa

Quién iba a decirles que, jugando en una Liga prácticamente desconocida, conseguirían cumplir el sueño de jugar una fase previa de Champions. Este es el caso de dos malagueños, el paleño José Miguel González ‘Joselinho’, de 25 años, y el benalmadense Iván Moya, de 29. Hace ya dos años ambos decidieron cambiar de vida y emprender rumbo a Gibraltar para disputar una Liga de la que no tenían conocimiento alguno. «No sabía ni que existía, la verdad, pero los hermanos Carrasco (conocidos entrenadores de fútbol base en la capital costasoleña), me propusieron ir para allá y me dijeron que las condiciones eran bastante buenas... Lo consulté con mi familia y decidí apostar por esto», rememora Joselinho.

No sólo no se arrepiente, sino que, gracias a su actual equipo, el Europa, que disputa la Premier League de Gibraltar, este joven extremo malagueño logró disputar la pasada campaña las fases previas de clasificación de la UEFA Europa League y, en esta ocasión, lo harán en la máxima competición europea, la Champions. Siendo racionales, saben que, como equipo modesto que son, no pueden aspirar a dar grandes pasos en este exigente reto y es por ello que se lo marcan como una experiencia más para seguir sumando en su trayectoria profesional.

Sobre su primer paso continental, el paleño recuerda: «La primera fase fue contra el Pyunik de Armenia. La ida la hicimos en casa y ganamos 1-0 y en la vuelta yo marqué el primer gol y luego metimos 4 más», argumenta echando la vista atrás. Y continúa: «Luego, en la segunda ronda nos eliminó el AIK Solna de Estocolmo», argumenta. Equipo cuyo estadio, el Friends Arena, acogió ayer la final de la Copa de la UEFA. Un recuerdo que nunca borrará de su memoria y que ha hecho cambiar por completo la visión de Joselinho sobre esta liga. «Le doy un 10 como experiencia, sobre todo por el trato que recibimos en el equipo... Éramos desconocidos y nos hemos convertido en una familia», se sincera.

Una liga, diez equipos y un solo estadio La Primera División de la Liga de Gibraltar es tan poco conocida como peculiar. En ella se enfrentan diez equipos y lo hacen a tres encuentros por campaña, todos ellos disputados en un único campo, el Victoria Stadium, el único construido en el peñón, en el que también se entrenan algunos de los equipos, mientras que el resto, el Europa entre ellos, optan por alquilar otros campos en las inmediaciones, en este caso, en localidad gaditana de La Línea. Además de este cuadro, el equipo más destacado es el Lincoln, al que los verdinegros han arrebatado el título liguero tras catorce años de hegemonía de su rival. Hacen así historia estos jugadores costasoleños, que han sido partícipes de dicha victoria, la séptima en la historia del club y que no se conseguía, concretamente, desde la temporada 1951-52.

Aquello fue un sueño para él y, sin duda, también para su compañero Moya. Con 29 años, el medio centro malagueño, que ha pasado por los filiales del Espanyol y del Betis y también por el Marbella de Segunda B, entre otros equipos, se consagra como uno de los capitanes del conjunto gibraltareño y asegura que el pisar por primera vez un estadio europeo fue uno de los mejores momentos profesionales en su vida. Así lo explica: «Es inexplicable la sensación que uno tiene cuando entra a un estadio con un aforo para cincuenta o sesenta mil aficionados como poco... Cuando estabas en uno de esos campos europeos te sentías como un jugador de Primera División. Ojalá esos 90 minutos hubieran durado una semana», implora.

Ahora tendrán la ocasión de repetirlo. Y es que, en dos semanas conocerán a su rival en la primera fase previa de Champions. En total se dan cuatro fases, organizadas en función del nivel de las ligas de cada federación y a las que se irá pasando de forma directa si consiguen superar al rival de cada fase. De esta forma, en la primera de ellas, el Europa de Gibraltar podría cruzarse con equipos como el Tallin de Estonia, el New Saint de Gales, el Linfield de Irlanda del Norte o el Fiorita de San Marino, por ejemplo, mientras que en la fase número cuatro (la última), ya se incorporarían los más relevantes de esta previa continental, como el Sevilla, el Liverpool, el Napoli o el Sporting de Portugal. Una fase clasificatoria que comenzará a mediados de junio.

Felices por el trato del equipo, ambos viven del sueldo que les proporciona el club, aunque en el caso de Moya también suma algunos ingresos más con su negocio de mantenimiento familiar. Además, el equipo les ofrece la posibilidad de alojarse y comer en una residencia en La Línea, donde algunos como Joselinho conviven con otros siete u ocho compañeros. No se arrepienten de haber tomado una decisión deportiva que, a día de hoy, ya les ha cambiado la vida.