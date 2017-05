Valverde se perfila como nuevo técnico del Barça, y Ziganda ocupará su lugar en el Athletic

Horas después de que Ernesto Valverde se despidiera del Athletic con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción, el club bilbaíno hizo oficial ayer el nombramiento del ‘Cuco’ Ziganda al frente de la primera plantilla. El actual técnico del filial rojiblanco firma por dos temporadas y será presentado hoy en San Mamés. Aunque su marcha al Barcelona para ocupar el puesto de Luis Enrique es un secreto a voces, dado que el club azulgrana no hará oficial el anuncio hasta el próximo lunes, Valverde aseguró no tener «ningún compromiso con ningún equipo» e incluso negó haber hablado con alguien sobre su futuro, «aunque hay equipos interesados». «Primero me despido del Athletic y luego pienso en otro equipo. Empezaré a pensar en el futuro en cuanto salga de esta sala. No quiero predicar de presuntuoso, pero en este tiempo no es la primera vez que he tenido ofertas de equipos importantes», afirmó sin poder evitar las lágrimas.

A Valverde lo sustituirá Ziganda. Al técnico extremeño, al abandonar el desgastado Luis Enrique el banquillo del Barça, se le han abierto de forma definitiva las puertas del equipo azulgrana después de cuatro temporadas consecutivas como entrenador del conjunto vasco en su segunda etapa.