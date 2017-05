Mourinho ahoga el sueño del Ajax

Pintaba perfecta la noche para que el Ajax siguiera soñando, y haciendo historia de paso: en el vigésimo segundo aniversario de su último título europeo, con la generación más prometedora que se le recuerda sobre el césped y una expectación levantada sin precedentes. Pero el sueño de los ‘niños’ holandeses pronto se terció en pesadilla, cuando el coco Mourinho apareció en escena.

0 AJAX

2 M. UNITED Ajax: Onana, Veltman, Davinson Sánchez, De Ligt, Riedewald (De Jong, min. 82), Klaassen, Schöne (Van de Beek, min. 70), Ziyech, Traoré, Dölberg (Neres, min. 62) y Younes. M. United: Romero, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Fellaini, Ander Herrera, Pogba, Mata (Rooney, min. 90), Rashford (Martial, min. 84) y Mkhitaryan (Lingard, min. 73). Goles: 0-1: min. 18, Pogba. 0-2: in. 47, Mkhiraryan. Árbitro: Damir Skomina (esloveno). Amonestó a Veltman, Younes y Riedewald por parte del Ajax y a Mkhitaryan, Fellaini y Mata del Manchester United.

Dice el refrán que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y en el caso del portugués ocurre exactamente lo mismo. Harto de disputar finales, que se sepan catorce incluida la de Solna, ‘Mou’ maneja a la perfección el tempo de las mismas. No en vano había ganado once, que ahora son doce, y esta última no quedará en su memoria como una de las más complicadas.

Le bastó al preparador luso con disponer su sistema preferido, el 4-2-3-1, y ordenar a Marouane Fellaini que desde la mediapunta no se despegase de Lasse Schöne. El danés sintió el aliento del belga en la nuca durante todo el partido y el juego del Ajax se resintió, justo como había previsto Mourinho. El eje del fútbol ‘ajacied’ apenas superó el 70% de acierto en el pase y su equipo ni siquiera inquietó la portería de Sergio Romero.

Claro que el plan del portugués lo tuvo todo a favor desde el minuto 18, cuando Paul Pogba adelantó al United. El centrocampista francés recibió sólo en el balcón del área y se acomodó el balón en su pierna menos buena, la zurda, para embocar a Onana con la ayuda de Davinson Sánchez. No debían de saber los muchachos de blanco y rojo que ese ‘larguirucho’ con el 6 a la espalda costó 120 millones de euros el pasado verano. Aunque tampoco necesitó lucirlos, pues los galones los reclamó Ander Herrera, que terminó nombrado MVP de la final.

Sin la posibilidad de ejecutar su fútbol asociativo y presa de los nervios, el Ajax trató de inquietar la portería mancuniana desde el desorden. Los centrales -De Ligt sobre todo- aparecían en zonas más propias de los mediapuntas, Riedewald partía desde el lateral izquierdo para terminar en el interior derecho... Pero ni por esas.

En cualquier caso, de nada les sirvió a Peter Bosz y sus chicos mantener el resultado más allá del entretiempo, pues fue volver de la caseta y encontrarse de bruces con el segundo. Lo encajó el Ajax, pero podría haberle ocurrido al PSV, al Willem II o al ADO La Haya, porque si hay algo arquetípico en el fútbol holandés es la fragilidad en el área propia. A Smalling le bastó con elevarse mínimamente para cabecear un saque de esquina, y Mkhitaryan, que pasaba por allí, prolongó el remate de su compañero con un escorzo. Veltman ni le inmutó.

Ya con el 2-0, Peter Bosz agotó sus naves en busca de la remontada, aunque con unos cambios que nadie comprendió. ¿A qué venía retirar al danés Kasper Dölberg, autor de 23 dianas a lo largo de la temporada, cuando restaba media hora de partido?

Lo peor para el Ajax es que durante 90 minutos no fue capaz de generarle una misera ocasión manifiesta de gol al Manchester United.