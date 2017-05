Víctor Valdés deja el Middlesbrough

Víctor Valdés no volverá a vestir la camiseta del Middlesbrough. El meta catalán ha decidido de mutuo acuerdo la rescisión del contrato que le unía al club inglés hasta junio de 2018. Lo ha hecho tras una temporada en la que ha vuelto a sentirse un jugador de primer nivel de la mano de Aitor Karanka, pero en la que el 'Boro' ha terminado perdiendo la categoría.

«Cuando el fútbol me dijo no, tú fuiste el único que me dio la opción de disfrutar de este deporte otra vez. ¡Siempre te estaré agradecido!», reconoció Víctor Valdés tras la marcha de Aitor Karanka, destituido en marzo por los malos resultados. Ahí comenzó a decir adiós al Middlesbrough.

Aitor Karanka fue el principal motivo por el que Víctor Valdés fichó por el Middlesbrough. Tras la marcha del Barcelona, el meta de Hospitalet comenzó un calvario sin fin. Su fichaje por el Mónaco en 2014 se truncó después de romperse los ligamentos de su rodilla derecha todavía en el conjunto azulgrana.

Probó en el Manchester United, a la sombra de David de Gea, pero no contó con la confianza de Van Gaal y se marchó al Standard de Lieja en 2016, un lugar ideal para recobrar sensaciones. Allí ganó la Copa de Bélgica y un billete de vuelta a la élite.

En su regreso a la Premier League, el Middlesbrough apostó por él. Aitor Karanka le dio la portería y un escaparate para demostrar que todavía le quedaba fútbol. Víctor Valdés disputó la pasada temporada un total de 28 partidos en la Premier, pero todo dio un giro tras la marcha del técnico vitoriano. Con la llegada de Steve Agnew, el que fuera campeón del mundo con la selección española pasó a ser suplente en los últimos siete encuentros en detrimento de Brad Guzan, un motivo más para el desenlace final. Valdés queda libre.