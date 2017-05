Villar logra su octavo mandato seguido al frente de la Federación

El fútbol español seguirá presidido por Ángel María Villar Llona. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante los últimos 27 años seguirá otros cuatro años en el cargo tras ser reelegido ayer al frente del organismo rector del fútbol español. Villar fue designado por octava vez consecutiva en la Asamblea de la FEF, celebrada ayer, por 112 votos a favor, 11 en blanco y 6 nulos.

Además, el Málaga será el representante de los clubes de Primera en la Asamblea General. Es la única entidad de la categoría que formará parte de la Comisión Delegada, que componen doce miembros. Un tercio corresponde a los presidentes de las federaciones autonómicas, otro a los clubes y el resto a estamentos compuestos por futbolistas, árbitros y entrenadores. Sus principales competencias son la modificación del calendario deportivo y de los presupuestos, así como la aprobación y la modificación de los reglamentos.

Villar fue el único candidato oficial que concurrió a estas elecciones después que Jorge Pérez, su antigua mano derecha durante mucho tiempo decidiera no presentar los avales necesarios para concurrir a los comicios. Pérez tomó esa decisión como protesta ante las supuestas irregularidades que se produjeron en el recuento y en la gestión del voto por correo para elegir a los 139 miembros de la asamblea de la FEF, que eligen al presidente. Jorge Pérez también recurrió al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), pidiendo la paralización cautelar del proceso, pero este no vio motivo. No obstante, el TAD deberá ahora resolver en una sesión sin fecha sobre la denuncia de Pérez, lo que podría llevar a una repetición de las elecciones.

Desde 1988

Con esta situación, por el momento, Villar seguirá al frente de una Federación que preside desde 1988. Con imagen de dirigente de la ‘vieja época’ en un momento de renovación de las cúpulas directivas en los organismos deportivos, Villar mantiene una guerra soterrada con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. También sostuvo un enfrentamiento con el expresidente del Consejo Superior de Deportes (secretario de Estado), Miguel Cardenal, que llevó a que se retrasara un año estas elecciones a la presidencia que tenían que haberse celebrado en 2016. Incómodo ante los focos, Villar pocas veces comparece ante los medios, pero bajo su largo mandato, la sección española ha vivido el mejor momento de su historia reciente al ganar el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

«Se pone punto final en esta Asamblea a un proceso electoral que da salida a un nuevo tiempo sumamente ilusionante. Concluye un largo recorrido intenso y no exento de dificultades ante el que el fútbol español se ha pronunciado de forma clara, muy clara. Gracias, comienzo un nuevo mandato. Lo hago con gran honor tras ser ratificada la confianza que el fútbol español siempre me ha demostrado desde que un día decidí presentarme. Ello ha sido posible gracias a ustedes», añadió antes de mostrar su «profundo agradecimiento» a los asambleístas.