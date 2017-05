El histórico efecto 'Zizou'

«Sólo miro al próximo partido, no a mi futuro. Soy feliz en el Real Madrid, donde trato de aprender cada día, pero sé que si los resultados no son buenos, te vas a casa». Desde que el 9 de enero de 2016 se estrenó al frente del banquillo con un 5-0 ante el Deportivo, Zinedine Zidane supo bien dónde estaba y no varió su discurso. En un club presidencialista, ya que Florentino Pérez no requiere de directores deportivos para tomar las decisiones clave, su contratación fue un gran acierto del alto dirigente. Había sido un jugador legendario, símbolo del madridismo desde su antológico gol de volea al Leverkusen en la final de Glasgow que valió la &rsquonovena&rsquo, pero su bagaje como entrenador era escaso. Fue segundo de Carlo Ancelotti, su maestro, y había conducido con más pena que gloria al Castilla.

Tras la destitución de Rafa Benítez, la mayoría creía que no era el momento para que &lsquoZizou&rsquo tomara las riendas del primer equipo. Pero era un perfecto conoceder de la idiosincrasia del club y desde el principio supo manejar todo con inusitada tranquilidad. Como si fuera una mezcla entre Del Bosque y Carletto. Se ganó a los jugadores, con los que mostró una complicidad especial, encontró siempre el cariño de la afición y fue bien ponderado por la prensa gracias a su buen talante y a esa forma tan personal de responder a las cuestiones sin polemizar, ni perder la sonrisa.

Su llegada al banquillo tuvo efectos balsámicos sobre todos los estamentos del club. No paró de pulverizar registros hasta consumar un título de Liga que había esperado cinco temporadas. Si el Madrid superá a la Juventus en la final del 3 de junio en Cardiff, firmaría un doblete inédito desde hace 59 años.

Ha distribuido los minutos, hasta el punto de que 20 futbolistas superan los 1.000 minutos de juego

No le dio tiempo a ganar la pasada Liga, aunque se quedó a sólo un punto del Barcelona, pero sus números fueron soberbios: 17 victorias, dos empates y sólo una derrota, la sufrida el 27 de febrero en el Bernabéu ante el Atlético (0-1). En total, 63 goles a favor y 16 en contra. La &lsquodécima&rsquo, conseguida por penaltis en Milán ante su eterno rival, fue el premio a su enorme trabajo.

En esta Liga, 29 triunfos, seis empates y sólo tres derrotas, con 106 goles a favor y 41 en contra. En sus primeros 365 días de trabajo y 53 partidos oficiales, sólo esa derrota ante los colchoneros y la de Champions en Wolfsburgo. Bajo su mando, el Madrid logró el récord de 16 victorias consecutivas, hasta que el Villarreal cortó esa racha en el Bernabéu (1-1). En otro registro único, encadenó 11 triunfos en el tramo final del pasado campeonato.

En su primera Liga virtual de 38 jornadas, a caballo entre dos ejercicios, Zidane ya sería campeón con 96 puntos, 9 de ventaja sobre el Barça y 17 sobre el Atlético. Igualaría el récord que tenía el chileno Pellegrini desde 2010. Los siguientes son Mourinho y Miguel Muñoz, con 92.

¿De la &lsquoundécima&rsquo al doblete?

Zidane también puede presumir de ser el más rápido en alzarse con tres títulos. En apenas once meses, levantó la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundialito, para desgracia de Sevilla, Atlético y Kashima Antlers. Los merengues parecían invencibles y se mantuvieron invictos durante 40 partidos, hasta que el pasado abril el Sevilla de Sampaoli se impuso en Liga tras caer eliminado en la Copa.

Aunque su Madrid se ha sabido adaptar a casi todos los registros y alternó el ataque con el contragolpe, el potencial ofensivo queda reflejado en los 64 encuentros seguidos marcando, a 11 partidos del récord del Santos de Brasil. En ocasiones ha sido criticado por insistir en la &lsquoBBC&rsquo y por poca cintura táctica, pero Zidane ha hecho de las rotaciones un arte y ha sido el único capaz de convencer a Cristiano para descansar. Ha sabido dosificar con precisión matemática a cada uno de los jugadores y todos han llegado frescos al tramo decisivo. Es el equipo que ha distribuido mejor los esfuerzos y minutos, hasta el punto de que 20 jugadores están por encima de los 1.000 minutos, algo insólito en este club club. El tiempo y los resultados le dieron la razón a Zidane, cerca de prolongar su contrato por dos años. James y Morata, además de Isco cuando Bale no estuvo lesionado, son los únicos que se han sentido agraviados.