«Reacciono a lo que va pasando y no hago llover ni volar chapas»

«No creo que ningún aficionado esté preocupado por mi futuro, ahora lo que interesa es el partido contra el Real Madrid, de una importancia enorme para ambos. Nuestra realidad no es buena y tiene que cambiar», dijo Eduardo Berizo horas antes del choque. «Uno reacciona a lo que va pasando; no hago llover ni volar chapas», añadió el técnico local al recordarle que en febrero pensaba alinear a los suplentes y ahora los titulares. ¿Primas a terceros del Barça? «Está prohibido realizar comentarios sobre eso; no sólo el acto de primar sino también referirse a situaciones así».