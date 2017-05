«Hay mucho estrés, pero disfruto con mi trabajo»

Zidane está centrado en el presente y no se preocupa por lo que pueda ocurrir al terminar el curso. «Ahora mismo sólo pienso en mi trabajo cotidiano, en lo que me queda de temporada y nada más. Es cierto que es un trabajo muy duro, con mucho estrés, pero disfruto con mi trabajo», comentó un técnico que manifestó su convicción de que el club está satisfecho con él. «Están contentos conmigo, creo, todos», dijo. «Lo que tengo que hacer ahora mismo es disfrutar. Cuando llego al vestuario disfruto de todo lo que veo, de todo lo que hago y esto no me lo va a quitar nadie», remarcó.