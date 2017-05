El Antequera también participará en la Copa del Rey

El Antequera no pudo terminar mejor la Liga en Tercera: ya está clasificado para las eliminatorias de ascenso a Segunda B y el próximo curso jugará la Copa del Rey. Todo ello, tras ganar por 2-0 al Torredonjimeno con goles de Dani Torres y Eloy en la segunda mitad.

ANTEQUERA 2 TORREDONJIMENO 0 Antequera: Buzo; Marcos, Tete, Mauro, Dani Torres, Félix (Soto, m. 57), Dani del Pozo, Luis, Juanillo (Juanfri, m. 46), Coco y Eloy (Sutil, m. 76). Torredonjimeno: Juanma, Miguel, Julio, Vicente, Javi Bueno (David, m. 71), Rubén López, Antonio (Rubén Ureña, m. 76), Isaac, Carrillo, José (Juan Carlos, m. 56) y Carballo. Goles: 1-0, m. 50: Dani Torres. 2-0, m. 62: Eloy. Árbitro: Reyes Estévez. Tarjeta a Juanillo, Félix y Vicente. Campo: El Maulí. Acudieron unos 600 espectadores.

La primera parte no tuvo dominador claro, aunque el Antequera no tardó en crear ocasiones, como una clara del siempre luchador Juanillo. Luis y Eloy lo intentaron minutos más tarde, en una jugada que Eloy no pudo culminar.

En la segunda mitad, el Antequera marcó pronto, a los cinco minutos, por medio de Dani Torres tras recibir el balón de Eloy. En el minuto 62 llegaría el segundo y definitivo gol, en una jugada de Coco y envía por dentro para Eloy, que envía al segundo palo.