Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid: «Estar en otra final es mérito de todos»

Zinedine Zidane nunca pierde la sonrisa, pero esta vez tenía motivos más que de sobra para hacerlo. Segunda final de Champions League consecutiva desde que llegó al banquillo hace 15 meses, un hito impresionante al que apenas quiso darle importancia. «Estamos muy contentos y felices por llegar otra vez a la final. Es mérito de todos, sobre todo de los jugadores que han trabajado muchísimo para llegar y es merecido». El galo confesaba «las dificultades del principio del partido, pero no había que preocuparse porque nosotros sabíamos que íbamos a tener gol». Y lo logró, gracias a una acción magistral de Benzema, ante el que el entrenador se deshizo en elogios. «Karim, no sé cómo ha salido de ahí», decía sonriendo sobre la acción previa al gol de Isco. «Es una jugada en la que se demuestra que el fútbol no es solo el gol», recordó.