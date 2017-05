Zidane, técnico del Real Madrid: «Les hemos ganado dos finales, pero eso pertenece al pasado»

Zidane se expresó con contundencia. «Les hemos ganado dos finales, pero eso pertenece al pasado», dijo el técnico francés, asegurando que su hoja de ruta no va a cambiar por gozar de una renta de tres goles lograda en la ida. «Vamos a intentar afrontar el partido de vuelta como lo estamos haciendo hasta ahora. Entrar en el campo y pensar en hacer el máximo para ganar el partido. La única cosa que queremos siempre es jugar y dar lo máximo para ganar el encuentro», manifestó. El entrenador del Real Madrid no quiso entrar en polémicas sobre pancartas ni tuits. «Las cosas de fuera no me interesan. Lo que pasa entre los aficionados se queda ahí», atajó.