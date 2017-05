Simeone, entrenador del Atlético: «Debemos reunir lo emocional y lo futbolístico»

Simeone apeló al sentimiento. «Nuestra aspiración es empezar el partido fuerte. Lo emocional si tiene un equilibrio con lo futbolístico es un buen camino, no quiero ver a un jugador mío que no lo sienta así, pero es un partido de fútbol y también hay que jugar a la pelota», afirmó. Pese a ello, aseguró que necesitarán algo más que orgullo. «Es un encuentro que debe reunir lo emocional y lo futbolístico. Hay que defender bien para estar más minutos dentro del partido. Eso nos puede dar opciones de estar cerca de lo que queremos, pasar la eliminatoria. No me preocupa la ansiedad, nunca viene el segundo gol antes que el primero», concluyó el técnico rojiblanco.