Un mandamiento para el doblete

Cautela. Esa es la palabra clave estos días en el Santiago Bernabéu. Pese a que en menos de un mes el equipo que entrena Zinedine Zidane podría conseguir un doblete que no se ve por Chamartín desde hace casi seis décadas, nadie quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. Y el que menos el técnico, que se ha apresurado a cortar cualquier conato de euforia en sus jugadores obligándoles a pensar sólo en el presente. Se podría decir que se ha apropiado del «partido a partido» que ha constituido el mantra de Simeone desde que el argentino arribó al banquillo del Manzanares.

«No he soñado con el doblete. Pienso únicamente en el partido del miércoles», proclamó Zidane tras la victoria ante el Granada. «Nos faltan tres finales en la Liga y una el miércoles para pasar a la final de la Champions. Lo estamos haciendo bien y ahora nos quedan cuatro finales», agregó. Cuatro encuentros. Eso es lo único cierto para el preparador francés, que se ha cansado de despejar balones cuando le han preguntado en rueda de prensa una y otra vez por su futuro. «Todos dependemos de los resultados. Al Real Madrid le tengo en el corazón porque hace casi 17 años que estoy aquí, pero sé donde trabajo. Conozco que si no rindes, te vas a tu casa», había dicho la víspera de la visita al Nuevo Los Cármenes.

«Para nada me veo en Cardiff», subrayó el entrenador de los blancos tras el 3-0 del Santiago Bernabéu. «Cuando ves el marcador te das cuenta de que hicimos un gran partido, pero tenemos el partido de vuelta todavía y lo vamos a tener que trabajar y luchar porque allí vamos a sufrir seguro», agregó en una rueda de prensa en la que volvió a deslizar esa frase a la que recurre de continuo: «No hemos ganado nada todavía». Dicen que mirar la &lsquoorejona&rsquo al saltar al césped trae mal fario. Pensar en ella antes de tiempo también, piensa Zidane, y sus futbolistas parecen haberlo interiorizado.

La prudencia con que siempre se conduce el francés se ha convertido también en santo y seña de sus jugadores. «No hay que sacar pecho, todo lo contrario. En el fútbol se puede dar la vuelta a resultados que parecen imposibles. Al Calderón vamos a ir a ganar», manifestó Sergio Ramos tras el &lsquohat-trick&rsquo de Cristiano Ronaldo el 2 de mayo. «Hay que estar contentos, pero ser conscientes de que aún no hemos conseguido nuestro objetivo», atajó Keylor Navas. «Queda la vuelta, y aunque sabemos que es un buen resultado, hay que afrontar la vuelta con seriedad», acotó Marco Asensio. El paso de los días no ha variado el relato. «Todos los partidos ante el Atlético son complicados porque es un gran equipo, con grandes jugadores», manifestaba un Lucas Vázquez que incidía en la necesidad de no pensar en administrar rentas sino en salir a disputar el partido.

No vivir de las rentas

Los precedentes animan a ello. Los blancos han sufrido en los partidos de vuelta de eliminatorias que parecían resueltas en la ida por jugar con el marcador. Así ocurrió en el duelo ante el Schalke de la campaña 2014-2015, cuando el cuadro germano se quedó a un tanto en el Bernabéu de voltear el 0-2 de la ida. Agónico fue también el cruce con el Borussia Dortmund de la temporada precedente, cuando el equipo que por aquel entonces dirigía Jürgen Klopp acarició en las botas de Mkhitaryan la gesta de forzar la prórroga tras el 3-0 de la ida en el Bernabéu.

El comedimiento impera en una entidad que no quiere descentrarse cuando está tan cerca de un objetivo que lleva 59 años siéndole esquivo. Al Real Madrid, al contrario que al Barça, no se le ha dado bien compatibilizar Liga y Champions; siempre ha acabado aflojando en una y apostando todo a la otra. La escuadra culé, en cambio, presume de cinco dobletes en ambos torneos: 1991-92, 2005-06, 2010-11, 2008-2009 y 2014-2015. Siempre que han alzado la &lsquoorejona&rsquo se han llevado la Liga. Este año esa opción la tiene el Madrid, que sólo pudo hacerlo en las campañas 1956-57 y 1957-58. Mantener la cabeza fría es el primer mandamiento para elevar la cuenta.