El tridente mágico quiere la Liga

Quieren la Liga. Los tres tenores que conforman el tridente mágico del Barça no están dispuestos a bajar los brazos para que el campeonato se escape. Andan los tres con ganas de hacer historia y, cada cual con su registro, siguen dejando momentos, jugadas, goles y detalles para que los enamorados al fútbol disfruten con ellos. Leo Messi por partida doble, Neymar y Luis Suárez golearon al Villarreal en un partido más cómodo de lo esperado para mantener el liderato y, una jornada más, la batalla titánica con el Madrid por hacerse con el título 2016-17. Con los cuatro tantos la archiconocida ‘MSN’ volvió a superar los 100 goles entre los tres en partidos oficiales. Es la tercera campaña que los tres atacantes lo hacen de forma consecutiva con un Messi muy por encima del resto al superar las 50 dianas.

Bien es cierto que no es el Villarreal que enamoraba años atrás, aquel equipo subversivo del que todo el mundo hablaba, pero a escasos partidos de poner punto y final a la temporada, el cuadro castellonense sigue en la zona noble de la tabla peleando por estar en Europa otra vez. La salida abrupta de Marcelino y la llegada de Escribá no ha reducido el potencial de este plantel, asentado como pocos en la elite, capaz de tutear a todos sus rivales y que ha tenido al Barça con dolor de cabeza durante una parte del choque. Si bien, fueron muchos los gazapos o las imprecisiones que acabaron siendo determinantes.

Aunque no ha perdido esa apuesta por el trato exquisito de balón y no se achantó con el gol de Neymar que abría la lata, al Villarreal se le vio más torpe de lo habitual. Al brasileño se le sigue dando especialmente bien medirse al equipo amarillo. Pero Bakambu puso las tablas aprovechando esa enorme zancada que lo caracteriza. No erró ante Ter Stegen y ponía al Barcelona nuevamente ante la obligación de marcar para no perder comba en la lucha por el liderato.

Messi, antes del bocadillo

Por lo general fue un duelo de pocas ocasiones, pero muy claras, en las que el talento o la picaresca se imponían. Y aunque el Barça se marchó al descanso con ventaja tras el gol de Messi, bien es cierto que sigue mostrando una enorme dificultad para materializar la cantidad de ocasiones que genera (nadie lo diría con el 4-1 final). Quizás el rival permitiese más de lo esperado y por ello fueron llegando en cascada ocasiones claras para los de arriba, primero Messi, después Neymar, otra vez Messi, e incluso Piqué falló de cabeza a un metro escaso de la línea de gol.

Sería el atacante argentino quien devolviera la paz a la grada del Camp Nou a escasos segundos de que el colegiado indicara el camino a los vestuarios. Hizo la de siempre, buscando el tiro con su pierna izquierda y, pese a tener cuatro rivales delante, el balón acababa en el fondo de la red. Se dice pronto, pero Messi alcanzaba con esta diana su medio centenar de goles con el Barça esta campaña en todas las competiciones.

Fue mejor y superior el Barça en todo momento pese a que el resultado no fuese más amplio ante el Villarreal. Entre otras cosas, porque Digne no sacó provecho de la autopista que le ofrecían por su banda. Jonathan hizo flaco favor a Mario y el francés se encontraba muy a menudo franco para buscar el centro, algo de lo que no terminó de sacar provecho para desesperación de Luis Suárez entre otros. Más hábil estuvo Neymar, muy activo durante todo el segundo asalto. Buscó una y otra vez ese eterno hueco que dejaba el rival en la banda izquierda del ataque azulgrana.

Andaba más enchufado el Barça que sacó partido de una torrija colectiva del rival para sentenciar. Rakitic anduvo listo, Sergi Roberto cabalgó solo recorriendo casi todo el campo para dejar a Luis Suárez que hiciera lo que mejor sabe hacer. Agachó la cabeza, recortó y celebró el tercero de la tarde. Con él, la tranquilidad total y las estrategias de cara al final de campaña. Si bien, aún habría tiempo para un penalti que lanzaría Messi y que acabaría convirtiendo a lo Panenka para regocijo local.