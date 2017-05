GUARDEN SILENCIO

Actores de éxito, cantantes de moda, artistas consagrados -antes también los toreros-, famosos del ‘reality’ sin oficios pero con beneficios, deportistas y futbolistas…. se reparten el interés del público a partes desiguales. Aficionados o clubess de fans, adolescentes que gritan o lloran, señoras besuconas, selfies de propios y con extraños, recaudadores de autógrafos, cámaras de móviles y más móviles, micrófonos y cámaras de televisión

-¿Quién es, señora?

-¿El primer ministro? ¿Bod Dylan?¿ Vargas Llosa? ¿El ‘tronista’ de ‘Mujeres, hombres y viceversa?

-No, es el último fichaje del Villareal.

-Pues menos mal que no es Cristiano Ronaldo, porque habría que declarar el día fiesta local.

Desproporcionado, disparatado, sueldos indecentes con la que está cayendo…. Y me parece increíble que se hable sin parar siempre de lo mismo, ‘zapping’ inútil que te cambia la cadena pero no de tema, debates estériles sobre chorradas donde el fútbol de verdad pasa a un segundo plano, en los que el negocio se engrandece a costa de su propia esencia devaluando más si cabe lo que aún le queda de deporte. Horas y horas de radio y televisión al más puro estilo Tele 5, ‘sálvames de luxes’ que adocenan al espectador en la impuesta dicotomía Madrid/Barca, Cristiano/Messi y en el mal rollo.

Yo sigo pensando que el fútbol es bonito, pero poco importa eso cuando hay tanto que repartir: intereses encontrados, clubes politizados, recalificaciones urbanísticas hechas y pendientes, jugosas comisiones para los agentes, para propios y extraños, derechos de imagen en las islas Caimán, estadios llenos y audiencias desbordadas de televisión a todas horas y cada día, que reparten así tan pingües beneficios.

Cuando no se trata del tramo final de la Liga, es la Copa del Rey, que se avecina la final de la Champions, el Mundialito, el Mundial o el Europeo con la selección; las previas, las prórrogas o el torneo Carranza sin darme apenas tiempo de quitarme el bañador….¡Que estrés! Pretemporadas en Estados Unidos, en China o en el sudeste asiático….

Matar el aburrimiento, llenar lagunas vitales, tatuarme el escudo en el pecho a sangre y fuego, forofo vale pero no llegar a ser un majara suelto que hace de eso su impronta, su ideología, su razón de ser. Empresas de apuestas, compra de partidos, otros de altos riesgo y ultras siniestros repartidos por todos los campos que quedan para pegarse, para demostrar que son sólo eso.

Y tanto pseudoperiodista suelto, comentarista sin carné, futbolistas jubilados que llenan su tiempo y su cartera para matar el hambre y para vivir de eso, animando el cotarro o excitando los sentimientos, alimentado los malentendidos y los bajos instintos, descontextualizando lo dicho, como a Míchel, rehaciendo lo hecho, increpando al de enfrente y, sin rubor, donde digo digo, digo Diego.

No nos olvidemos del huevo o la gallina, de quién fue primero. Lo que importa es la cancha y el propio juego, los deportistas y los principios que han de justificar todo esto. El trabajo bien hecho, los niños que los ven, llegar a ser la referencia y un buen ejemplo. De lo demás hay que exigir que se gestione con honestidad y esmero, sin salidas de Al-Thani, sin banderas de odio ni racismo, ni cuentas pendientes o batallas políticas que nos separan, donde no pintan ni nos interesan nada.

El fútbol es fútbol, decía Boskov, pero a mí me gusta más el juego y sus valores, el afán de superación y el esfuerzo, que tan bien nos sabe transmitir el deporte. Por eso, de todo esto me quedo con los futbolistas, los baloncestistas o los deportistas en general que, como Iniesta, Llull, Gasol, Nadal o tantos otros, hablan en la cancha y no tanto en la zona mixta o en las redes sociales, aquellos que no necesitan más comentario al verlos que admirarlos, divertirnos mucho y guardar silencio.