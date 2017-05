El Celta no renuncia a nada hoy frente al poderoso Manchester United

Vigo. Ilusión contra necesidad. El Celta se enfrenta este jueves (21.05 horas, Balaídos) al Manchester United de José Mourinho en la ida de las semifinales de las Europa League. Es la penúltima piedra de un camino que cada vez es más corto y al que ya no le quedan apenas etapas. El horizonte de la final está muy cerca pero todavía habrá que afrontar el último gran desafío. Porque los vigueses, buscando meterse por primera vez en su historia en una final de este torneo continental, no lo tendrán fácil ante un equipo icono del fútbol europeo. El mítico United viene acompañado de años convulsos, en los que ha dejado de ser un referente entre los grandes del viejo continente incluso en la Premier, no solo en la ‘Champions’. Ahora con el nuevo técnico, ex del Real Madrid, y mediático allá por donde pasa, Mourinho tiene la vitola de convertir clubes desahuciados en memorables una vez más. Al menos así lo vendió su agente a los dueños del Manchester este verano y quiere demostrarlo en la segunda competición continental. Lo peor para el portugués es que enfrente tendrá un plantilla que no se deja impresionar y que ha demostrado gran nivel en Europa.

Alineaciones probables:

Celta: Sergio Álvarez; Mallo, Fontás, Jonny, Planas; Díaz, Bongonda, Radoja, Sisto, Wass; Guidetti y Aspas.

Manchester United: Romero o De Gea, Valencia, Blind, Darmian, Young, Carrick, Herrera, Fellaini, Mkhitaryan, Rashford y Martial

Árbitro: Sergei Karasev (Ruso).

Hora. 21.05, BeIN Sports.