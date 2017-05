Monchi confirma la retirada de Totti

Los rumores venían apuntando a que la actual sería la última campaña de Francesco Totti en las filas de la Roma, y Monchi se ha encargado de confirmarlos en su presentación como director deportivo 'giallorosso': «Ya sabíamos que había un acuerdo con el club de que este sería su último año como jugador. Entonces, pasará a ser director».

Totti se retirará a punto de cumplir 41 años, 24 después de debutar con el primer equipo de la Roma, la única camiseta que ha vestido a lo largo de su carrera además de la de la selección italiana. El 28 de marzo de 1993 se estrenó ante el Brescia a las órdenes de Vujadin Boskov, y desde entonces ha superado la barrera de los 700 partidos y los 300 goles con 'la loba'. También devolvió al club a la senda de los títulos, ganando una Serie A en la temporada 2000-01, 18 años después de la última conquistada, allá por 1983.

«Francesco es la Roma, quiero estar lo más cerca posible de él. Me encantaría aprender un uno por ciento de la gran cantidad de cosas que sabe», confesó Monchi en su primer día oficial en la capital italiana.

«No me considero el mejor del mundo»

El ya exdirector deportivo del Sevilla, explicó en la rueda de prensa ofrecida en Trigoria -la Ciudad Deportiva de la Roma- que escogió al club 'giallorosso' porque va a «poder trabajar y ser Monchi», al tiempo que desmitificó su metodología.

«No me considero el mejor director deportivo del mundo, sino una persona afortunada en mi carrera a la que sí he dedicado mucho tiempo y trabajo. No hay fórmula mágica porque entre otras cosas no hay dos clubes iguales. El trabajo no sólo es fichar jugadores y ver partidos, sino mucho más. Intentamos implicar a todo el club, desde el presidente James Pallotta hasta a mí mismo, pasando por los empleados, en un mismo objetivo: así se ganarán títulos», reveló Monchi, que ya es todo un ídolo en Roma.