El Marbella se juega la temporada en Almendralejo contra el Extremadura

marbella. Último cartucho. Si el Marbella no gana esta tarde a las 18.00 horas al Extremadura en el Francisco de la Hera, enterrará cualquier opción de jugar la fase de ascenso a Segunda. Todos en el club, desde la directiva hasta el último jugador, son conscientes de que si hay una posibilidad de seguir optando a soñar con el objetivo marcado a principio de temporada, el equipo debe volver a acordarse de vencer. Cuatro jornadas con la de hoy, tres puntos de desventaja con el tercero y el cuarto, cinco equipos compitiendo por esas dos plazas de ascenso y el Marbella tiene el gol ‘average’ perdido con todos ellos. Los cálculos son sencillos: todo lo que no sea una victoria contra el cuadro de Almendralejo obligaría a ganar los tres partidos restantes y empezar a poner velas en otros campos para que se den resultados rocambolescos.

Las cuentas dejan la posibilidad de lograr puesto entre los cuatro primeros con tres victorias y un empate. El Marbella debería sumar 64 puntos. Hasta aquí las cábalas. Más preocupante que los números son la sensaciones. La pobre imagen en su último desplazamiento a Jaén, donde cayó 2-0, y la impotente derrota en casa contra el Sanluqueño han sumido al cuadro blanquillo en una depresión de imagen y resultados.

Ambiente enrarecido

El ambiente sigue enrarecido. El balance con Miguel Álvarez no ha mejorado los números del defenestrado Nafti. Una victoria en siete partidos con tres empates y tres derrotas es el pobre bagaje con el jiennense en el segmento clave de la temporada. Además, hay que sumar el desencuentro del preparador con piezas fundamentales del equipo durante la campaña como Kike Márquez, Lolo y Andrés Sánchez. El rendimiento del trío ha bajado considerablemente y el cuerpo técnico no ha reconducido la situación. De hecho, ninguno de los tres formó de inicio en la derrota contra el penúltimo de la Liga e incluso el segundo capitán, Andrés Sánchez, vio el partido desde la grada.

Tampoco ha sentado bien que el equipo haga hoy uno de los desplazamientos más pesados de la temporada. Como norma general, el Marbella viaja un día antes a destinos como Murcia. Pues bien, a las 8.30 horas está previsto que salga el autobús para Almendralejo. El técnico trató de disimular su enfado por el hecho de tragarse 450 kilómetros en autobús, pero no lo consiguió. «Yo he luchado para viajar el sábado, pero si me dicen que no, ¿qué pensamiento tengo yo? Es mejor que los jugadores estén más frescos para disputar el encuentro, pero no va a ser determinante», explicó Álvarez. Por otro lado, aseguró que esta semana ha sido la mejor en cuanto a trabajo desde que llegó al club. Además, remarcó que la de esta tarde es la última oportunidad real: «Lo que tenemos contra el Extremadura es un ‘match ball’. Los jugadores son conscientes de lo que queda». Pedro Mérida es baja hoy y Añón lo será lo que queda de temporada por una rotura muscular.

Extremadura: Doblas, Sergio Rodríguez, Aitor, Zamora, José Rodríguez, Javi Pérez, Pereira, Carlos Rúber, Pierre, Santos y Willy.

Marbella: Manu Fernández, Carlos Julio, Danilo, Tiri, Neva, Beitia, Petcoff, Kike Márquez, Rioja, Goti y Okoye.

Árbitro: Moreno Aragón (madrileño).

Campo y hora: Francisco de la Hera (hoy, 18.00 horas).