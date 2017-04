El TAD da por hecho que Neymar se pierde el 'clásico'

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no ha esperado más al Barça y ya da por seguro que Neymar no jugará el clásico, pese a que los culés aún tendrián de plazo hasta el sábado por la tarde para recurrir. Enrique Arnaldo, presidente del TAD, confirmó a los medios de comunicación a primera hora de la tarde de ayer que ni siquiera ha tenido que analizar el caso al no recibir noticias del Barça: «No ha llegado ningún recurso y ya hemos terminado la reunión habitual de los viernes», afirmó, sin plantearse otra cita de última hora.