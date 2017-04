El atentado de Dortmund, un acto de codicia para obtener beneficio en la Bolsa

No fue un ataque yihadista. No hubo motivos políticos tras el atentado contra el autobús del Borussia Dortmund hace una semana. La codicia y la especulación bursátil fueron las razones que indujeron al presunto autor del ataque con explosivos. Fueron también sus operaciones en la Bolsa las que llevaron a su captura. Fuerzas de la unidad antiterrorista alemana GSG-9 detuvieron ayer enRottenburg am Necker, a Sergej W., germano-ruso de 28 años, como sospechoso.

La Fiscalía Federal comunicó poco después que el hombre quiso matar a los jugadores del conocido equipo de la Bundesliga para obtener un beneficio en la Bolsa. Por ese motivo es acusado de intento de asesinato en 20 casos, atentado con explosivos y lesiones graves. Sergej W. tiene formación electrónica, ganó un premio en la escuela profesional donde estudió y trabajaba hasta como electricista en la Universidad de Tubinga. Se desconoce donde aprendió el manejo de explosivos y la procedencia del material utilizado para fabricar las tres bombas con las que atacó dicho autobús.

Para ello asumió un crédito personal con el que compró, el mismo día del atentado, opciones de venta de acciones del club. Aunque las autoridades no han dado cifras concretas, la televisión pública alemana indicó que se trataría de 15.000 opciones por un valor total de unos 78.000 euros. Sergej W.pretendía causar con el atentado el mayor número de víctimas posibles entre los futbolistas y provocar de esa manera una caída en picado de las acciones del equipo.