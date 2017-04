El Barça se queda seco en Europa

Punto final a la película del Barcelona en esta edición de la Champions. Tampoco este año levantará la ‘orejona’ tras claudicar ante la Juventus. No hubo remontada, incapaz el equipo de Luis Enrique de batir siquiera a Buffon. Ni en Italia ni en los 90 minutos del Camp Nou.

0 BARCELONA

0 JUVENTUS Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto (Mascherano, min. 78), Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic (Paco Alcácer, min. 58), Iniesta, Neymar, Messi y Luis Suárez. Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado (Lemina, min. 84), Dybala (Barzagli, min. 75), Mandzukic e Higuaín (Asamoah, min. 88). Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda): Amonestó a Iniesta, Neymar, Chiellini, Khedira y Piqué. Incidencias: Camp Nou. 96.290 espectadores en choque de vuelta de cuartos de la Champions. La Juventus alcanzó las semifinales por un global de 3-0.

Se queda el cuadro azulgrana con el único consuelo de jugar la final de la Copa e intentar la complicada tarea de voltear la clasificación liguera para buscar aún el doblete. En Europa, tendrá que mirar cómo son otros los que aspiran a la máxima corona.

Con todo, y dejando a un lado el resultado final, la mayor o menor suerte de los dos equipos o la brutal solvencia defensiva del rival, lo cierto es que el equipo azulgrana que se plantó ante la Juventus en este segundo asalto fue el más reconocible y parecido al propio Barça en mucho tiempo.

Ni aquel que logró la épica remontada ante el PSG mostró ese sello que durante tantos años ha dado triunfos y títulos a este club. Casualidad o no, salió el equipo de Luis Enrique con el llamado once de gala, el sistema de siempre y la convicción de que la remontada, si se alcanzaba, debía llegar por el camino del fútbol. Pero no es gratuito que la escuadra transalpina haya recibido únicamente dos goles en toda la competición.

Tal y como se ha repetido hasta la saciedad estos días, la Juventus poco o nada tiene que ver con el PSG y mostró sus credenciales sin dejarse achantar por el ambiente en la Ciudad Condal. No quiso sustos el equipo de Allegri que, hasta que le arrebató el balón el Barça por completo, presionaba en la zona alta de su dibujo. Después llegarían las cabalgadas en busca de la portería de Ter Stegen.

Perdido el empuje inicial, se movía de forma comodísima a la contra, sabedor de que su oportunidad terminaría llegando. El Barça lo tenía crudo jugando por el pasillo central con una maraña de rivales rodeando a Messi, que apenas conectó en un par de ocasiones con sus compañeros de forma franca. Aun así, tuvo una de las más claras antes del descanso, pero tal y como ocurriera en la ida, su disparo desde dentro del área se marcharía pegado al palo, pero por la parte exterior. Está gafado el astro argentino ante Buffon, al que no ha logrado batir nunca.

La comodidad de Buffon

A sus casi 40 años, el de Carrara salva las pocas que tiene, y se siente comodísimo con esa guardia pretoriana que filtraba más de la mitad de las ocasiones de peligro que rondaban su área.

Se desenvolvían a la perfección los Bonucci, Chiellini y compañía. El entramado era perfecto y en él apenas se vislumbraba resquicio alguno. Para colmo, no había conexión arriba y Messi se desesperaba al mismo ritmo que sus defensores elevaban la intensidad de su marcaje. Por su parte, Neymar insistía por la banda izquierda en un ataque que se hacía previsible conforme se consumían los minutos. Y a todo esto, Luis Suárez ofrecía su versión más torpe en mucho tiempo. Sigue negado el uruguayo de cara a la portería, pero ya incluso se ve incapaz de concretar alguna triangulación con el resto de los atacantes.

Ambas escuadras se alternarían en la creación de peligro, sobando y madurando la jugada el Barcelona, a puro contragolpe la Juventus, que pudo sentenciar la eliminatoria por la vía rápida en las botas de Higuaín primero, y más tarde, en las de Cuadrado. Ni uno ni otro acabarían tampoco batiendo al meta alemán del conjunto azulgrana. Al partido le faltó algún gol, pero el adiós culé era inevitable.