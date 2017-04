No hay imposibles para el Barcelona en Champions

barcelona. Remontar un 4-0 al PSG en octavos de final de la Liga de Campeones fue un milagro, una obra única e histórica del Barça porque nadie la había completado jamás. Superar el 3-0 de la Juventus, por más solera que tenga el equipo italiano, no alcanza esos tintes celestiales e irracionales porque el fútbol está repleto de gestas similares. Entre las debacles de París y Turín sólo hay un gol de diferencia, pero eso es un mundo que en este caso debería ayudar psicológicamente al equipo de Luis Enrique para ver más cerca el objetivo. Ante el PSG había que hacerlo todo bien y además rezar mucho. Ahora no hay que orar tanto, aunque sí hay que fabricar un partido perfecto porque esta vez es vital no encajar goles. La Juve no se dejará avasallar como el equipo francés.

FCBARCELONA- JUVENTUS F. C. Barcelona: Ter Stegen, Mascherano, Piqué, Umtiti, Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Neymar. Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuaín. Árbitro: Björn Kuipers (Holanda). Hora: Camp Nou. 20:45 horas. TV: beIN Sports.

A lo largo de su historia, el Barça ya ha perdido en cinco ocasiones por 3-0 en la ida de una eliminatoria europea y en tres logró la remontada, aunque con el marcador igualado y acudiendo a los penaltis.

Todos los resultados conseguidos por el Barça esta temporada en la Liga de Campeones en el Camp Nou le valdrían: 7-0 al Celtic, 4-0 al Manchester City, 4-0 al Mönchengladbach y 6-1 al PSG. También es cierto que a la Juventus le sirven también todos sus tanteadores, pues sólo ha encajado dos goles en nueve partidos. La presencia de Messi, Luis Suárez y Neymar hace creer a la afición que la remontada es posible. El argentino hizo dos goles a la Real Sociedad mientras que Neymar y Luis Suárez esperan dar una versión parecida a la del día del PSG para completar la gesta.