Cristiano eleva al campeón

madrid. Gracias a Cristiano, autor de cinco goles en un vibrante y apasionante cruce de cuartos, engrandecido por el Real Madrid y el Bayern, que jugaron a tumba abierta en el Bernabéu, el campeón de Europa no sólo se mantiene vivo, sino que se eleva camino de Cardiff en busca de la ‘duodécima’. Estuvo en vilo el pase del Madrid a su séptima semifinal consecutiva, pero el equipo de Zidane aprovechó la expulsión de Vidal por una discutida segunda amarilla al filo del tiempo reglamentario y, en la prórroga, acabó con la agonía y destrozó al Bayern, liderado de nuevo por el portugués, que alcanzó los 100 goles en la Liga de Campeones en una noche memorable para los blancos en la que se pasó del miedo a la euforia. Cierto es que hubo ayuda arbitral, también con el 2-2 concedido al Madrid cuando Cristiano se encontraba en fuera de juego, pero el campeón, pese a su irregularidad y sus dudas, continúa en pos de otro reto. Aprendiendo a sufrir muchísimo para dejar fuera al magnífico Bayern, que se despidió con orgullo y maldiciendo la actuación de Viktor Kassai.

4 REAL MADRID

2 BAYERN Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos (Kovacic, min. 114), Isco (Lucas Vázquez, min. 71), Cristiano Ronaldo y Benzema (Asensio, min. 64). Bayern de Múnich: Neuer, Lahm, Hummels, Boateng, Alaba, Alonso (Müller, min. 75), Vidal, Robben, Thiago, Ribéry (Douglas, min. 71) y Lewandowski (Kimmich, min. 88). Goles: 0-1: min. 53, Lewandowski, de penalti. 1-1: min. 76, Cristiano. 1-2: min. 77, Ramos, en propia puerta. 2-2: min. 104, Cristiano. 3-2: min. 109, Cristiano. 4-2: min. 112, Asensio. Árbitro: Viktor Kassai (Hungría). Señaló un penalti de Casemiro a Robben en el minuto 51. Tarjetas amarillas a Xabi Alonso, Hummels, Robben y Vidal, en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 84. Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Santiago Bernabéu. Lleno. 81.000 espectadores.

Pese a padecer durante 40 minutos de la segunda parte y en los primeros veinte de partido ante un Bayern valiente, como había reclamado en la previa Alonso, porque a los alemanes no les quedaba otra tras el 1-2 de la ida, habría sentenciado de forma definitiva el Madrid si hubiese tenido pegada. Precisamente, lo que exhiben los blancos en encuentros insulsos, les faltó -también en Múnich- desde el momento en el que empezaron a crecer y a disponer de oportunidades clarísimas ante la portería de Neuer. Igual que el incansable Marcelo salvó un tanto de Thiago en el minuto 8 y otro a Robben en el 50, Boateng sacó también en la línea de gol un remate de Ramos, cuando el Madrid había conseguido sobrevivir y, una vez recuperado el balón, comenzó a llegar y ante un Bayern impreciso en defensa. Cada vez que se lanzaba hacia arriba el Madrid, el Bernabéu, igual que temió en toda la segunda mitad el del rival, olía el gol de los suyos. Sin embargo, Cristiano, demasiado individualista, podía haber matado antes.

Igual que el Real Madrid lo pasa muy mal sin balón, como ocurrió en el inicio y tras el descanso, y mucho más ante un equipo tan poderoso como el Bayern, aunque Lewandowski demostró no estar nada bien, el conjunto de Carlo Ancelotti también vivió en el alambre cuando el campeón de Europa por fin dio un paso adelante y recuperó la pelota. Lo consiguió el Madrid después de que en un comienzo lleno de dudas, con Isco en el vértice del rombo con libertad en un 4-4-2, los blancos saltasen al campo echados atrás, dedicados exclusivamente a contener el empuje y la actitud ofensiva del Bayern. Ese dibujo que propuso Zidane perjudicó a los merengues, desbordados entonces por la banda de Carvajal por Alaba y Ribéry. Era obligado ayudar más en defensa para aguantar a los germanos y, sobre todo, tener más tiempo el balón y, gracias a que Bayern aflojó el ritmo y a que Marcelo comenzó a combinar con Isco y el malagueño empezó a sobarla y enlazar con los dos puntas, se pudo vivir por fin un duelo grande, sin control en la recta final previa al descanso, pero con el Madrid con el colmillo afilado y acariciando y mereciendo el gol.

Carlo Ancelotti Técnico del Bayern Cristiano Ronaldo Jugador del Real Madrid «No creo que el Madrid tenga influencia sobre los árbitros, simplemente creo que se ha equivocado» «El Madrid fue mejor sin dudas; yo sólo pido que no me silben, siempre doy lo mejor de mí no sólo goles»

De manera sorprendente no se movió sin embargo el marcador en el primer tiempo, pero en el segundo no tardaría, porque el Bayern volvió a salir lanzado al ataque y el Madrid tirado atrás a aguantar. No le valió entonces al equipo blanco, porque en diez minutos el Bayern tuvo un arreón espléndido, con el mencionado gol sacado en la línea por Marcelo, el penalti a Robben y el perdón de Vidal, lanzando a las nubes, cuando tenía todo a favor. El Madrid quedó entonces muy tocado anímicamente ante un Bayern relanzado que seguía a lo suyo, dominando y creando, mientras los blancos estaban enculados y nerviosos, sin capacidad de reacción, a un solo gol de la eliminación. A merced de un Bayern que tocaba y generaba verdadero peligro y pánico en la grada. El movimiento en el banquillo era obligado, y el Madrid tomó aire con el cambio de Asensio por Benzema. Cada vez que llegaba el Bayern, moviendo con mucha rapidez, le entraba el pánico al Bernabéu. Ni siquiera lo logró Cristiano con el 1-1 porque llegó el desafortunado gol en propia puerta de Ramos. La expulsión de Vidal, sin embargo, abrió las puertas de la prórroga y despejó por fin el camino, que estuvo lleno de espinas.