Se exige una noche grande

MADRId. Clasificado por el momento para las semifinales de la Copa de Europa gracias al 1-2 en el Allianz Arena, el Real Madrid se exige, a sí mismo, pero también a su afición, una noche grande en el Santiago Bernabéu, donde el defensor del título debe certificar ante el Bayern de Múnich su clasificación para el último cruce de la Champions por séptimo año consecutivo. Otro reto más que precisa cumplir el equipo más laureado del continente, que en seis días se juega su continuidad en la Champions y mucho más de media Liga en el clásico y, cuya ventaja en ambas competiciones, le permite albergar máximas esperanzas en su torneo preferido y en el doméstico.

REAL MADRID-BAYERN MÚNICH Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema. Bayern Múnich: Neuer, Lahm, Boateng o Kimmich, Hummels o Alaba, Bernat, Xabi Alonso, Arturo Vidal, Robben, Thiago, Ribéry y Lewandowski. Árbitro: Viktor Kassai (Hungría). Campo y hora: Santiago Bernabéu (20.45). TV: Antena 3.

Ahora con mucho respeto pero sin ningún miedo, aunque vuelva Lewandowski, ante la que antaño fue su bestia negra. El Real Madrid ya derribó a los alemanes en su estadio gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo y, por la obligada ausencia del lesionado Bale, los blancos recibirán seguramente al Bayern con Isco en el once y con un cambio de sistema, el 4-4-2 que debe permitirles exhibir equilibrio y contener a un poderoso rival «que en casa o fuera no cambia mucho», según advierte Zinedine Zidane. En el caso del Madrid, el técnico francés promete que el campeón de Europa «no especulará» con el resultado de la ida y reclama a sus jugadores «un muy buen partido», igual que solicita a los seguidores «que estén a tope con el equipo, lo que siempre hacen (era necesaria la aclaración), porque siempre es un plus tener la ayuda de la afición del Bernabéu, y más en un partido tan importante».

Incluso el capitán, Sergio Ramos, al reclamo de «¡Mañana tu corazón es nuestro corazón!», ha convocado al madridismo a una quedada una hora y tres cuartos antes del comienzo del partido en una plaza cercana al coliseo blanco. Allí se podrá vivir un nuevo duelo personal en los banquillos entre maestro y discípulo, cuya primera batalla ganó en la ida Zinedine Zidane a Carlo Ancelotti, a quien, aunque recupere a un goleador temible como es Lewandowski, se le han acumulado los problemas en defensa, con Javi Martínez sancionado y Hummels y Boateng entre algodones. Mayor impulso anímico aún para el Madrid, que lleva ya 54 partidos consecutivos marcando al menos un gol, que no pierde en el Bernabéu en la Champions desde hace más de dos años -cuando cayó en marzo de 2015 ante el Schalke-, y que, pese a sus muchas dudas y su fútbol insípido, se crece al son de la Champions.

Apercibidos de sanción

Sí hay sin embargo preocupación en el conjunto blanco con Sergio Ramos, Modric y Kroos, ya que están apercibidos de sanción y si son amonestados se perderían el primer choque de las previsibles semifinales, cuando Pepe y Varane se encuentran en estos momentos lesionados y en el centro del campo, aunque no estén en su mejor momento, el croata y el alemán son insustituibles y hoy tendrán trabajo extra contra Xabi Alonso y Arturo Vidal. Al igual que Casemiro y sin la BBC ahora también Isco, después de haber jugado sólo 77 minutos en esta Champions. Sin embargo, el entrenador del gran favorito a repetir semifinales no quiso ayer dar una sola pista sobre quién será el sustituto de Bale, que ni siquiera tiene asegurada su presencia en el clásico que se juega el domingo.

«No voy a decir nada. Si vamos a jugar de la misma manera, si vamos a cambiar de dibujo... Nada», insistió Zidane, a quien no se le planteó ni una sola pregunta sobre Cristiano Ronaldo, cuando el crack portugués destinado a ser ya siempre un ‘9’ o al menos a ejercer como tal, tras llegar a los 100 goles en competiciones europeas está a sólo otros dos del centenar en la máxima competición. En el bando contrario, Xabi Alonso reclama que «el Bayern tiene que ser valiente». No le queda otra. Además de Lewandowki, también amenazan Robben y Ribéry y, aunque los germanos insisten en su fe, en este aspecto al Madrid no le gana de momento nadie.