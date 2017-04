El Barcelona sufre para derrotar a la Real Sociedad y vuelve a fallar en defensa

Ganó el Barcelona a la Real y logró cortar la hemorragia de resultados de los últimos días, pero la sensación de luto que arrastra el equipo en esta semana sigue latente. Las derrotas de Málaga y Turín han dejado noqueado al equipo azulgrana, que venció al cuadro donostiarra por la mínima, mereciendo, quizás, un nuevo revés liguero por los méritos ofrecidos por el conjunto de Eusebio.

Y es que apenas apareció Messi lo justo y necesario para asegurar los tres puntos. La Real Sociedad, en esa pelea por Europa en la que anda inmerso, plantó su propuesta valiente y casi le sale la jugada a la perfección. Todo, porque el Barcelona ha dejado de ser el dueño de los partidos en el momento clave de la temporada. Pasea en el alambre con Messi como única red de seguridad.

La victoria ante el cuadro vasco le supone al equipo de Luis Enrique la sensación de haber cumplido con un trámite más, pero también queda el regusto amargo de pensar que no es nada más que un tiempo extra a la espera de que el líder pinche. Algo que no termina de suceder. Se verán las caras en siete días, pero sabiendo el Real Madrid que aún perdiendo en el clásico en el Bernabéu guarda una bala en la recámara que le puede dar una ventaja aún mayor a la actual.

Sea como fuere, el partido en el Camp Nou dejó nuevas muestras de la inestabilidad en la que se mueve este equipo. La propuesta de Eusebio descolocó a los locales que no comenzaron perdiendo merced a la buena actuación de Ter Stegen. El alemán fue el ancla hasta que llegó Messi.

Hubiese sido una tarde plácida de no tener este Barça una debilidad tan manifiesta en defensa. Los goles de Umtiti en propia puerta y de Xabi Prieto son nuevas muestras de la permisividad e indolencia del Barça cuando defiende. No es capaz de conservar sus ventajas y se ve arrastrado a un correcalles sin control en el que rara vez sale victorioso (ya ha encajado más goles en lo que va de temporada que en las dos anteriores con Luis Enrique en el banquillo). La Real planteó un notabilísimo partido de principio a fin. No renunció al juego creativo, la posesión y la victoria ni con dos goles en contra. El control fue casi absoluto en la segunda mitad. Ya no es tan raro ver perder al Barça su fortaleza en tareas defensivas, pero se hace rarísimo ver al equipo catalán ser incapaz de controlar el cuero.