Diez clubes malagueños se plantean una huelga en Segunda B y Tercera División

Diez equipos malagueños tendrán que decidir en breve si secundan el paro planteado por la Comisión de Clubes de Segunda B y Tercera División (CCT) para la primera semana de marzo. El colectivo solicita el cumplimiento del Real decreto ley 5/2015 que estipula el ingreso del 1 por ciento de los derechos televisivos por la Copa del Rey. Por este concepto el Marbella debería recibir 85.000 euros, mientras que a los conjuntos de la provincia en el grupo IX –Rincón, Atlético Malagueño, Antequera, Alhaurino, Dos Hermanas San Andrés, Vélez, San Pedro, Alhaurín de la Torre y El Palo– les pertenecerían 36.000.

«Estamos moviendo esto para que los clubes no desaparezcan, no para que fichemos a Cristiano Ronaldo en Tercera». El delegado de la CCT en Andalucía Oriental, Ernesto Salido, aseguró a este periódico que la reivindicación, con el cierre patronal anunciado, no es un capricho sino una necesidad. «La situación de nuestros equipos es precaria. La gente se arruina con nuestros clubes. Si no tienen patrocinadores ni dinero para arbitrajes,–que lo pone generalmente el de turno–, cómo van a tener asesoramiento fiscal, dar de alta a jugadores, cumplir con Hacienda, con el impuesto de sociedades, entre otras cuestiones», añadió.

«Estamos totalmente a favor del paro», afirma el presidente del San Pedro, Óscar Escobar

La CCT está en contacto con todos los clubes malagueños a los que tiene informado de cada paso y para los que incluso han encontrado patrocinadores comunes. La institución, con dos años de vida, estudia con el Ministerio de Trabajo cómo plantear el cierre patronal convocado para el 4 y 5 de marzo no sólo para los equipos sénior, sino para todas las categorías del fútbol base. «Tenemos el apoyo total de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes porque pedimos algo estipulado por ley, pero la Federación nos va dando largas desde hace meses», remarcó Salido.

Preparado para el cierre

Como ejemplo, el presidente del San Pedro, Óscar Escobar, ya se prepara para el cierre patronal. «Iremos a la huelga convencidos, estamos totalmente a favor del paro en todas las categorías. La Liga nos dice que el dinero es nuestro y no sé porqué no nos lo dan. Estas ayudas permiten que el fútbol no profesional parezca lo más profesional posible». Por su parte, en el Marbella su consejero delegado prefiere ser más cauto. «Hay un proceso electoral de por medio en la Federación. Las reivindicaciones son justas, nos benefician a todos, pero es pronto para tomar alguna determinación», afirmó Teo Bravo.

Para que los clubes modestos perciban estos deseados ingresos es imprescindible que la Federación Española convoque una Asamblea Extraordinaria y libere el pago. El órgano presidido por Ángel María Villar debe recibir antes los más de trece millones de euros que LaLiga se ha comprometido con la CCT a transferir para aliviar la situación de las entidades no profesionales. Sin embargo, LaLiga quiere proteger a los clubes no profesionales y no entregará el uno por ciento de los derechos televisivos hasta que Villar se comprometa a convocar una asamblea extraordinaria de carácter urgente para los pagos. Compás de espera.