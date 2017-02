Mucho más que fútbol

Decir que los integrantes del equipo de fútbol 7 de AMDDA (Asociación Malagueña por la Diversidad y el Deporte Adaptado) son un ejemplo de lucha y superación es quedarse cortos. El conjunto, que a partir del día 18 participará en la primera de las tres fases que componen la competición de Liga Nacional organizada por la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, está integrado por ocho fueras de serie que han visto en el fútbol una forma de aprender a mirar con descaro a la vida.

Llevan con orgullo ser el primer equipo que representará a Andalucía en una competición de esta envergadura y aseguran que irán a por todas. «No vamos a ir a pasearnos, queremos dar la cara en cada partido. El problema es que nuestros rivales tienen más experiencia y que nosotros tenemos pocos efectivos, ya que muchas familias sobreprotegen a sus hijos y son reticentes a que practiquen deporte», se lamenta David Jiménez, presidente de la Asociación y medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96.

AMDDA se fundó hace escasamente dos meses y, desde entonces, su progresión ha sido espectacular. En este tiempo han conseguido el apoyo de seis patrocinadores que les van a costear buena parte de los desplazamientos que deben realizar a Cáceres, Madrid y Barcelona; han conseguido que el Colegio Europa se vuelque con ellos y les ceda sus instalaciones para que completen sus entrenamientos y, además, cuentan con el apadrinamiento del jugador del Unicaja Alberto Díaz. «Para nosotros es un ejemplo a seguir por la entrega y orgullo que pone en cada uno de los partidos. No hay mejor persona para apadrinarnos que un malagueño que consigue que todo el Martín Carpena coree su nombre», afirma orgulloso el vicepresidente y cofundador de la Asociación, Alan Flores.

David Jiménez y Alan Flores, los artífices de este proyecto, son unos amantes del deporte que a lo largo de sus vidas han tenido que hacer frente a innumerables adversidades. Esto fue lo que lps llevó a fundar AMDDA, relata el medallista paralímpico: «A largo plazo mi objetivo es que ningún chaval pase por lo que yo he pasado. Durante 12 años he jugado con la selección española de fútbol 7, pero durante mucho tiempo me he tenido que costear todo lo relacionado con el deporte».

Los entrenadores, Carlos Narváez y Juan Enrique Zamorano, dan instrucciones. / Alfonso Cano

El responsable de la plantilla es Carlos Narváez, quien confiesa que sintió miedo antes de hacerse con las riendas del equipo:«Al final me he dado cuenta de que puedo hacer con ellos los ejercicios que haría con cualquier otro conjunto sénior. La única diferencia es que ellos marcan el ritmo, porque cada uno tiene un tipo de limitación diferente. Con algunos, por ejemplo, tengo que trabajar mucho más la coordinación. Por lo demás, son como el resto de deportistas, que muchas veces las indicaciones les entran por un oído y les salen por el otro», se queja entre risas.

Detrás de cada uno de los ocho campeones que componen la sección de fútbol 7 de AMDDA hay una historia de superación. Este es el caso de Juan Pablo Zamorano ‘Juanpi’, a quien un médico le aseguró que nunca podría levantarse de la silla de ruedas y que a día de hoy es uno de los pilares del conjunto. «Si me caigo 20 veces, me levanto 21. Animo a todas las personas a que practiquen deporte. Tienen que luchar, aunque les pesen las piernas. Yo estoy trabajando muy duro por mi sueño, y no voy a renunciar a él fácilmente», afirma con un coraje que emociona.

El objetivo a corto plazo de los fundadores de AMDDA es consolidar al equipo de fútbol 7 y crear una escuela para los menores que quieran practicar algún deporte. Sin embargo, su lucha no ha hecho más que empezar, ya que hasta el momento el reclutamiento de futbolistas no ha sido precisamente un camino de rosas, confiesa Flores: «No buscamos ni a un Messi ni a un Maradona. Solo queremos gente que tenga ganas y quiera divertirse. El problema es que muchas de las personas con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido sienten un miedo que los atenaza. El deporte, al igual que la vida, es una lucha continua, y no hay que estar todo el día quejándose». Por ello, todos los integrantes de AMDDA animan a las personas con parálisis cerebral o cualquier otra tipo de discapacidad a acercarse a su asociación y a disfrutar de uno de sus entrenamientos. Aseguran que no se arrepentirán.