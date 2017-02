Zozulya ve «casi imposible» jugar en el Rayo

Aunque LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) aseguraron la noche del jueves que Roman Zozulya resolvería su futuro este lunes, el futbolista ucraniano cedido por el Betis al Rayo aún no tomado una decisión, pero sí reconoce ya que es «casi imposible» que juegue esta temporada en el equipo madrileño tras ser repudiado por la afición del club vallecano por su presunta ideología nazi. «Roman no se va a meter en la boca del lobo. Ir a un sitio en el que ve que le van a recibir así un día y otro también, no es fácil. Lo de ayer (por el domingo) no ayuda. La situación es insostenible», reconoció este lunes el represente del jugador en España, José Lorenzo, al recordar que antes del partido del Rayo contra el Almería los aficionados del equipo franjirrojo se manifestaron en el estadio de Vallecas contra el ucraniano.

«Lo ocurrido en Vallecas enfada un poco. No voy a animar a Roman a meterse en la boca del lobo. Si la situación no cambia, es prácticamente imposible que Zozulya pueda ir a Vallecas. Este martes habrá más reuniones y se tomará la decisión definitiva», aseguró el agente del futbolista, que tras la reunión con sus representantes celebrada en un hotel de Sevilla se limitó a comentar: «No tengo tomada la decisión». Sin embargo, Zozulya ya avanzó el sábado que con seguridad no defenderá la camiseta del Rayo. «¿Pueden garantizar la seguridad de mi hija en el parque? Entre fútbol y familia, lo primero es mi familia. Creo que la respuesta sobre volver o no es es clara y directa. Puedo no llevar a familia (a Madrid), pero creo que deben estar conmigo», manifestó el ucraniano el sábado en una web de su país.

José Lorenzo insistió en denunciar la presión que han ejercido los ultras del Rayo, los ‘Bukaneros’, para impedir con sus amenazas que Zozulya defienda la camiseta del Rayo tras el acuerdo para su cesión alcanzado el día del cierre del mercado de invierno. «Esto es un juicio que un grupo ha hecho para que Roman no ejerza su profesión. Él me dice que cómo puede pasar cuando está integrado en España. Ni yo, que soy español, lo comprendo. Esto no puede suceder en esta España plural y rica que todos queremos. Ni el cuerpo técnico ni la plantilla del Rayo se han puesto en contacto con nosotros. Sí hablo con el Rayo, pero no con esas personas», desveló el representante del ucraniano.

Ante el ambiente de crispación y la polémica generada por el ‘caso Zozulya», la plantilla del Rayo Vallecano prefiere mantenerse al margen. «La afición del Rayo es la mejor. Llevo desde niño conviviendo con la franja y toda la hinchada. ‘Bukaneros’ y todas las peñas para mí siempre han dado un ejemplo. En el tema Zozulya no voy a entrar. Hay que respetar lo que decida y ya está. Yo me dedico a jugar al fútbol y este tema es extradeportivo», zanjó este lunes el defensa Antonio Amaya. Mientras tanto, un grupo de aficionados del Betis intentó este lunes desplegar una pancarta de apoyo a Zozulya en el entrenamiento del equipo verdiblanco y los operarios del club sevillano lo impidieron.